13:07 Uhr

Paketzusteller wird bei Unfall in Aindling in Tür eingeklemmt

Ein 67-jähriger Autofahrer übersieht das Fahrzeug beim Rückwärtsfahren. Der Paketzusteller steht in der offenen Tür. Er kommt nach dem Unfall ins Krankenhaus.

Ein 35-jähriger Paketzusteller ist am Freitagmorgen gegen 9 Uhr in Aindling bei einem Unfall leicht verletzt worden, berichtet die Polizei. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Autofahrer fährt rückwärts von Parkplatz aus: Unfall

Der Mann hatte laut Polizeibericht seinen Transporter in der Krankenhausstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt, als von einem Parkplatz gegenüber ein 69-Jähriger mit seinem Auto rückwärts ausfuhr. Dabei übersah der Mann offenbar as hinter ihm stehende Fahrzeug. Der Paketzusteller stand laut Polizei zu diesem Zeitpunkt in der geöffneten Tür und wurde dazwischen eingeklemmt. Er erlitt dabei leichte Quetschungen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro. (bac)

Themen folgen