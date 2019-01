12:22 Uhr

Pannen-LKW blockiert B 300 bei Aichach: zwei Unfälle

Im Berufsverkehr hat am frühen Montagmorgen ein Sattelzug die Bundesstraße 300 bei Aichach-Klingen in Richtung Augsburg blockiert. Kurz darauf krachte es.

Pendler brauchten am frühen Montagmorgen auf der Bundesstraße 300 nahe dem Aichacher Stadtteil Klingen Geduld. Hier war um kurz nach 6 Uhr im einspurigen Bereich in Fahrtrichtung Augsburg – etwa 300 Meter, bevor der zweispurige Bereich beginnt – ein Sattelzug nach einem Reifenplatzer liegen geblieben. Das teilte die Aichacher Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Autofahrer will ausweichen und verursacht Unfall im Gegenverkehr

Kurz nachdem der Sattelzug liegen geblieben war, ereignete sich an derselben Stelle in der Gegenrichtung ein Unfall. Ein 63-jähriger Autofahrer, der auf der B 300 in Richtung Augsburg unterwegs war, war zuvor auf die Gegenspur gewechselt, um den Sattelzug zu umfahren.

Auf der Gegenspur kamen ihm drei Autos entgegen. Der Fahrer des ersten Wagens konnte laut Peter Löffler von der Polizei nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver eine Kollision verhindern. Er landete in der Leitplanke.

Spur der B 300 in Richtung Augsburg zwei Stunden gesperrt

Auch der zweite Autofahrer leitete eine Vollbremsung ein. Der dritte Autofahrer schaffte das nicht mehr rechtzeitig und fuhr auf den Wagen vor ihm auf. Die Fahrer des zweiten und dritten Wagens machten sich nach der Aufnahme des Unfalls durch die Polizei selbst auf den Weg ins Aichacher Krankenhaus. Nach Polizeiangaben trugen sie leichte Prellungen und Stauchungen davon.

Die Spur der B 300 in Richtung Augsburg blieb von 6.10 bis circa 8.20 Uhr gesperrt. (nsi)

