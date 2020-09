vor 33 Min.

Partei im Aufwärtstrend: Aichachs Grüne haben jetzt vier Ortssprecher

Plus Der Aichacher Ortsverein von Bündnis 90/Die Grünen ist zufrieden: Er hat mehr Mitglieder und mehr Stadtratsmandate. Ein Streit in Fraktion ist beigelegt.

Von Alice Lauria

21 Mitglieder haben mittlerweile die Aichacher Grünen. Darüber freute sich Alfred Seitz, einer der drei Ortssprecher, nun bei der Ortsversammlung. 2020 sei „mitgliedermäßig ein sehr gutes Jahr“, sagte er. Auch, dass die Grünen nun vier Mitglieder im Aichacher Stadtrat haben, wurde positiv erwähnt. Und wie sieht es sonst bei der Grünen in Aichach aus? Hier ein Blick in den Ortsverein.

Verstärkt wurde nun die Spitze der Aichacher Grünen: Turnusgemäß wurden die Ortssprecher neu gewählt. Diese bilden künftig vier Sprecher statt bisher drei, war sich die Versammlung einig. Die bisherigen Ortssprecher Christine Baier, Alfred Seitz und Nora Deuschl-Forster wurden wiedergewählt, Matthias Rösele ist jetzt vierter Ortssprecher.

Nora Deuschl-Forster erinnerte an einige Aktionen, welche trotz der Corona-Pandemie stattfanden, darunter eine Schnitzeljagd im Ferienprogramm. Allerdings bedauerte sie, dass Corona der positiven Energie, die die Grünen nach der erfolgreichen Wahl im Frühjahr erfasst habe, buchstäblich den Wind aus den Segeln genommen hat. „Wir hätten an die Stadtratswahl so toll anschließen können, und dann kam Corona.“ Stadträtin Magdalena Federlin schloss sich dem an.

Arbeitskreis Verkehr wird von Corona ausgebremst

Der Arbeitskreis Verkehr ist laut Matthias Rösele besonders gut gestartet. Er bedauerte deshalb: „Ideen gäbe es viele im Kopf, die aber wegen Corona noch nichts geworden sind“. Generell sei das Ziel, vor allem den Fuß- und Radverkehr mehr in den Köpfen zu verankern, so Rösele. Ortssprecherin Christine Baier berichtete, wie sie in der Dachauer Straße und am Ecknacher Weg Unterschriften für eine Tempo-30-Zone dort gesammelt hat, um diese Bürgermeister Klaus Habermann zu übergeben. Aus dem Rathaus sei leider „keine Reaktion“ gekommen, so Baier.

Von den Anträgen an den Stadtrat berichtete Fraktionsvorsitzende Marion Zott. Darunter ist das Vorhaben, die Stellplatzsatzung der Stadt Aichach zu überarbeiten und dann auch Stellplätze für Lastenräder, E-Ladestationen und Carsharing vorzusehen. Ein weiterer Antrag zielt ab auf mehr Solarthermie und Photovoltaik auf allen geeigneten städtischen Gebäuden. Im Übrigen setzten sich die Grünen im Stadtrat dafür ein, dass Aichach Mitglied im Verbund „Sichere Häfen“ wird, sprich geflüchtete Menschen willkommen heißt und bereit ist mehr Menschen aufzunehmen.

Nistkästen für Vögel und Fledermäuse angelegt

Aus der Fraktionskasse wurden zehn Nistkästen für Vögel und Fledermäuse am Neuen Friedhof finanziert. Stadträtin Magdalena Federlin wies daraufhin, dies sei nicht zu verwechseln mit den Meisennistkästen, welche noch in Eichen vor allem bei Kindergärten, Schulen und Spielplätzen aufgehängt werden sollen. Die Meisen sollen auf natürlichem Wege den Eichenprozessionsspinner eindämmen, da die gefährliche Raupe auf dem Speiseplan der Vögel steht.

Geplant werden außerdem neue Arbeitskreise. Hier warf Nora Deuschl-Forster die Themen Sozial, Energie und Umwelt in den Raum. Aber auch ein Plastikfrei-Stammtisch sei geplant, dieser könnte laut Alfred Seitz auch lediglich initiiert werden, um dann parteiunabhängig stattzufinden. Auch ein grünes Frühstück von Magdalena Ferderlin und Marion Zott sei in Planung.

Mitglied spricht innerparteilichen Streit an

Peter Greppmair sprach den innerparteilichen Streit an, welchen es im Mai innerhalb der Stadtratsfraktion gegeben hat. Wie berichtet, hatte Magdalena Federlin bei der Besetzung von Referentenposten gegen ihre Parteikollegen Marion Zott (Kindergarten) und Josh Stadlmaier (Jugend) gestimmt. Zott führte Federlins Abstimmungsverhalten damals auf Unzufriedenheit mit der Besetzung von Positionen zurück.

In der Versammlung sagte Zott jetzt: „Wir haben untereinander gestritten, das hat’s braucht, und jetzt passt alles wieder und wir sind ein gutes Team.“ Peter Greppmair sagte, er hätte sich „eine Aufarbeitung gewünscht“ und fand es „schade, dass keine Information kam“. Magdalena Federlin sagte: „Eine Aussprache dazu kann nicht öffentlich sein.“

