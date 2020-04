vor 33 Min.

Pastor Müller geht in Rente

Nach vier Jahren als Pastor im Christus Forum Aichach mit seinen rund 100 Mitgliedern geht Armin Müller heuer am 1. Mai in den Ruhestand. Nach 37 Jahren Dienst als Pastor in diversen Kirchen freue er sich auf mehr Zeit mit seiner Frau, den fünf verheirateten Kindern und den elf Enkelkindern, heißt es in einer Mitteilung des Christus-Forums. Mit 18 Jahren habe er eine persönliche Begegnung mit Gott gehabt. Nach dem Abitur folgten Zivildienst und Ausbildung zum Krankenpfleger. Nach zwei Jahren in leitender Position auf einer Intensivstation führte sein Weg zum Theologiestudium an das Theologische Seminar St. Chrischona in der Schweiz.

Nach Stationen in verschiedenen Kirchengemeinden in Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern kam Müller vor vier Jahren nach Aichach. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernimmt ein erfahrenes Leitungsteam die Verantwortung, heißt es in der Mitteilung. Müller selbst wird mit seiner Frau in die Nähe von Karlsruhe ziehen. Dort will er ehrenamtlich in der neuen Kirchengemeinde mitarbeiten. (AZ)

