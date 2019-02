05:30 Uhr

Pater Dominikus Kirchmaier feiert Diamantenes Jubiläum

Am Ende des Gottesdienstes überreichte Pfarrer Max Bauer ein Geschenk an Pater Dominikus Kirchmaier.

Er ist seit 60 Jahren Pfarrer. 25 Jahre war er rund um Affing im Dienst. Viele kamen um jetzt mit ihm zu feiern

Von Christine Schmid-Mägele

„60 Jahre Pfarrer. Das ist fast doppelt so lange Pfarrer sein, wie ich lebe“ – diese Aussage von Pfarrer Max Bauer betonte die Besonderheit des 60. Priesterjubiläums von Pater Dominikus Kirchmaier, OP. Diesem besonderen Jubiläum trugen die Vereine aus allen Orten der Pfarreiengemeinschaft Rechnung: Sie waren mit Fahnenabordnungen zum Festgottesdienst in die Pfarrkirche Aulzhausen gekommen, worüber sich Pater Dominikus sehr freute. Der Festgottesdienst wurde von ihm, von Pater Dominikus Jakob, OP, einem Freund und Mitbruder, und von Pfarrer i.R. Jakob Zeitlmeir zelebriert. Die musikalische Gestaltung übernahm Organist Max Strobl mit dem Kirchenchor Anwalting-Aulzhausen unter der Leitung von Sigrid Strobl.

Pater Dominkus hatte 1951 als Ernst Kirchmaier nach seinem Abitur in Mühldorf am Inn in Friesing Philosophie studiert und trat 1953 in den Dominikanerorden, wo er den Namen Dominikus erhielt. Er studierte dann in Walberg bei Bonn Theologie und wurde am 2. Februar 1959 in Köln vom damaligen Kardinal Frings zum Priester geweiht. „Zusammen mit sechs Mitbrüdern und 15 Diakonen“, erinnert sich der 86-jährige Pater Dominikus in der Predigt. In dieser langen Zeit habe er verschiedenen Änderungen in der Form des Gottesdienstes erlebt und auch die Einführung von Volksaltären, die das Zweite Vatikanische Konzil empfohlen habe.

Die drei Leitsprüche des Dominikanerordnens

In seinem Dominikanerorden gäbe es drei wichtige Leitsprüche: laudare (loben), benedicare (segnen) und praedicare (verkünden) – die habe er stets versucht, in seinem Leben umzusetzen und deswegen freue es ihn besonders, dass so viele Gläubige gekommen sind.

Pater Dominikus war insgesamt 25 Jahre in Aulzhausen, Mühlhausen und Gebenhofen mit Anwalting tätig und hatte bis zu seinem Ruhestand im September 2016 auch in der Pfarreiengemeinschaft Affing mitgewirkt. Von 1982 bis 1986 war er Provinzial der Provinz Süddeutschland und Österreich gewesen. Derzeit ist Pater Dominikus noch als Seelsorger an der Dominikaner- und Wallfahrtskirche Heilig Kreuz in Augsburg tätig.

Am Ende des Gottesdienstes dankte Pfarrer Max Bauer dem Dominikanerpater und überreichte ein Präsent der Pfarreiengemeinschaft, wobei er zugeben musste, dass es gar nicht so einfach war, ein passendes Geschenk zu finden: Da man aber wisse, dass Pater Dominikus gerne verreise, übergab der Ortsgeistliche eine 3D-Darstellung des Petersdoms mit Pflastersteinen aus Geldscheinen – also einen Zuschuss für eine Fahrt nach Rom. Der Dritte Bürgermeister Affings, Stefan Matzka, schloß sich den Glückwünschen an und überreichte ebenfalls einen Reisekosten-Zuschuss an den Jubilar. Nach dem Gottesdienst kamen viele für ein Wiedersehen mit Pater Dominikus Kirchmaier in den Aulzhauser Pfarrstadel. Ein Imbiss war vom Pfarrgemeinderat Aulzhausen und der Pfarreiengemeinschaft organisiert worden.

Themen Folgen