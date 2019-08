vor 23 Min.

Pater John ist zurück im Markt Pöttmes

Gundelsdorfer heißen den Seelsorger mit einem Fest willkommen. Bis Ende August bleibt er in der Pfarreiengemeinschaft

Von Josef Mörtl

Die Kirchenmauer um die Gundelsdorfer Heilig-Kreuz-Kirche war am Sonntagvormittag restlos zugeparkt. Drinnen im Gotteshaus zählt man selten so viele Besucher. Der Andrang hatte seinen Grund. Pater John Kiggundu aus Uganda war wieder gekommen und hielt zu seinem Antritt einen feierlichen Gottesdienst. Bis Ende August unterstützt er in der Seelsorgeeinheit Pöttmes mit den Filialpfarreien Gundelsdorf, Osterzhausen, Ebenried, Handzell, Grimolzhausen, Schorn, Heimpersdorf und Schnellmannskreuth die Geistlichen.

Im vollen Gotteshaus wurde er am Sonntagvormittag seitens der Pfarrgemeinde von Franz Haider herzlich willkommen geheißen. Nach dem Gottesdienst war vor dem Feuerwehrhaus alles hergerichtet für einen Weißwurst-Frühschoppen. Auch das Wetter spielte mit. Pater John ließ sich ein paar Weiße zu einem Weißbier munden. Wie sehr die Mitglieder der Seelsorgeeinheit Pater John mittlerweile ins Herz geschlossen haben, zeigte sich, als immer wieder Leute zu seinem Tisch kamen, um ein paar nette Worte mit ihm zu wechseln.

Am Montagvormittag sitzt Pater John auf der Terrasse der Familie Hofberger aus Osterzhausen. Seit 31 Jahren kommt der Seelsorger aus Uganda schon nach Deutschland. Abwechselnd ist er bei der Familie Hofberger und der Familie Ruf im Ortsteil Ebenried einquartiert. Im August gehört er zum Dorfleben in Osterzhausen und Ebenried ganz selbstverständlich dazu.

Pater John hat Deutschland kennen und lieben gelernt. Nach seinem Studium in Rom wurde er vom damaligen Bischof Josef Stimpfle zum Priester geweiht. Seitdem kommt er jährlich im Sommer hierher. Auf die Frage, was er an Deutschland zu schätzen weiß, antwortet er, das seien die Gastfreundschaft der Leute und die gute bayerische Küche. Seine Quartiersleute wissen das mittlerweile. An diesem Tag gibt es bei Juliane Hofberger Cordon bleu mit Kartoffelsalat. Bei dem derzeit schönen Sommerwetter erkundet Pater John gerne die Natur. Dabei wird er von einem Ortsbewohner erkannt und sofort zu einem spontanen Gespräch eingeladen. Ihm zu Ehren wird in Osterzhausen am Sonntag, 11. August, gegrillt.

Dann beginnt er zu erzählen aus seiner Heimat Uganda, das etwa 40 Millionen Einwohner hat und halb so groß wie Deutschland ist. Dort leben Christen, Muslime und Griechisch-Orthodoxe friedlich nebeneinander. Die Spuren der Kolonialzeit sind in Pater Johns Heimat noch deutlich. Auto fährt er dort nicht gerne, denn in Uganda wie in England gilt der Linksverkehr. Die Hitze dort ist wegen der Luftfeuchte erträglicher als in Deutschland.

Für die Kinder muss Schulgeld bezahlt werden. Wenn das Schulgeld nicht bezahlt werden kann, können sie nicht zur Schule gehen. Die Spendenbereitschaft der Seelsorgeeinheit Pöttmes ist groß. Vor nicht allzu langer Zeit spendete ein anonymer Geber 10000 Euro: Damit konnte ein Toyota-Bus angeschafft werden, der die ganz Kleinen zur Einrichtung transportiert. Pater John setzt sich für die Kinder in seiner Heimat ein. In seiner Heimatstadt Mityana mit etwa 15000 Einwohnern wird momentan eine Schule gebaut. Die Spendengelder seiner vierwöchigen Mission in Deutschland kann er hierzu gut gebrauchen.

