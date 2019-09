vor 10 Min.

Pater Markus ist der „Jackpot“ für Schiltberg

Markus Szymula ist seit 20 Jahren Seelsorger in der Pfarreiengemeinschaft. Viel Lob und Wertschätzung

Von Xaver Ostermayr

Pater Markus Szymula ist seit 20 Jahren in Schiltberg. Dieses Jubiläum feierte die Pfarreiengemeinschaft Schiltberg am Sonntag mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena. Im Anschluss versammelten sich die Gläubigen im Pfarrgarten zu einem Sektempfang.

Zusammen mit 31 Ministranten zog Pater Markus Szymula in die Pfarrkirche ein. Der Geistliche blickte dann zusammen mit den Pfarrangehörigen auf ein erfolgreiches Wirken im Weilachtal zurück. 350 Beerdigungen hat er in den vergangenen 20 Jahren gehalten, 400 Kinder getauft und viele Paare getraut.

Für den Pfarrherrn waren die vergangenen zwei Jahrzehnte „eine schöne Zeit“, in der er „wunderbare Menschen getroffen“ habe, wie er selbst sagte. Der Priester nannte dabei auch namentlich mehrere Personen, die ihm besonders nahestanden und -stehen. Vieles hat er bewegt, unter anderem wurde eine neue Melodie zum Vaterunser eingeführt. „Meine Heimat ist in Schiltberg. Nirgends habe ich so lange gelebt. Ich liebe diese Pfarrei“, sagte Markus Szymula. Und: „Ich bin für Sie da.“ Die 13-köpfige Schiltberger Gruppe Shalom sorgte für musikalische und gesangliche Akzente.

Vertreter der Pfarreiengemeinschaft und Bürgermeister Josef Schreier würdigten in ihren Reden die Verdienste des Geistlichen. Schiltbergs Pfarrgemeinderatsvorsitzende Sieglinde Breitsameter zählte eine Reihe von Aktivitäten des Geistlichen auf und dankte ihm für seine Offenheit. „Sie waren für unser aller Anliegen da“, sagte lobend die Pfarrgemeinderatsvorsitzende.

Schiltbergs Kirchenpfleger Anton Breitsameter junior würdigte die große Leidenschaft, mit der Pater Markus Szymula in diesen 20 Jahren wirkte und sprach von einem „Glücksfall“ für alle. Denn die Pfarreiengemeinschaft habe mit dem polnischen Priester einen Jackpot gewonnen, so Anton Breitsameter. So stand auf einer großen Dankestafel „Pater Markus, unser Jackpot seit 1999“. Auch die Vorsitzende des Frauenbundes Ruppertszell, Gerlinde Schadl, dankte dem Priester.

Mit lobenden Worten und Geschenken schloss sich auch Bürgermeister Josef Schreier den Vorrednern an. „Pater Markus hat sich in dieser Zeit zu einer wichtigen Persönlichkeit entwickelt, die nicht mehr wegzudenken ist. Auf ihn ist immer Verlass. Er hat sich durch sehr viel Fleiß großen Respekt und Sympathien aufgebaut. Es hat sich eine sehr gute Zusammenarbeit entwickelt“, freute sich das Gemeindeoberhaupt. Zum Schluss erhielt Pater Markus Szymula von allen Kirchenbesuchern einen verdienten und großen Applaus.

Im Anschluss an den Festgottesdienst gab es im Pfarrgarten einen Sektempfang. Dort stießen die Gäste zum Wohle des Pfarrherrn an. Organisiert hatten die Feierlichkeit unter der Federführung von Sieglinde Breitsameter die Pfarrgemeinderäte und Kirchenverwaltungen der Pfarreiengemeinschaft Schiltberg.

