vor 19 Min.

Patrozinium und Pfarrfest

Rehlinger feiern am Sonntag vor Rathaus

Rehling Einen Festtag gibt es am Sonntag, 23. Juni, in der Pfarrei Rehling, die das Patrozinium der beiden Kirchenpatrone St. Vitus und St. Katharina feiert. Um 10 Uhr findet in der Pfarrkirche ein Festgottesdienst statt, der vom Kirchenchor musikalisch mitgestaltet wird. Nach dem Gottesdienst ist das Pfarrfest auf dem Rathausplatz. Bei schlechtem Wetter wird es in den Mehrzweckraum des Rathauses verlegt. Parallel dazu veranstaltet die Gemeindebücherei wieder einen Bücherflohmarkt, für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg und verschiedenen Spielangebote der Mutter-Kind-Gruppe. Der Kinderchor unter Leitung von Tobias Lachenmayr tritt um 12.30 und 14 Uhr auf. Um 13 Uhr bietet Josef Grandy eine Führung in der Pfarrkirche an. (at)

Themen Folgen