Pegelstände sinken wieder

Wasserwirtschaftsamt gibt Entwarnung für den Landkreis Aichach-Friedberg

Starker Regenfall hat die Flüsse im Süden Deutschlands anschwellen lassen. In der Nacht zum Dienstag traten einige Gewässer über die Ufer, vereinzelt standen ganze Ortschaften unter Wasser. Doch inzwischen sinken die Pegelstände vielerorts. Das gilt auch für den Landkreis Aichach-Friedberg. Paar und Ecknach schwellen allmählich ab. Das Wasserwirtschaftsamt in Donauwörth hat am Mittwochmorgen für den Landkreis Entwarnung gegeben. Die Straße zwischen den Kühbacher Ortsteilen Unterbernbach und Stockensau wird wohl aber noch eine Weile gesperrt bleiben, wie es vom örtlichen Bauhof hieß.

Ab der Kirche St. Martin in Unterbernbach ist im Moment kein Durchkommen mehr für Autofahrer. Denn etwa auf Höhe der Brücke hinter den Bahngleisen steht das Wasser über den Ufern der Paar. Bis es versickert und abgelaufen ist, werde es nach Auskunft des Bauhofs noch einige Zeit dauern.

Wasserstand der Paar in Aichach am Dienstagabend auf dem Höhepunkt

Die Sperrung an der Tränkmühle nahe der Auffahrt an der B300 bei Aichach ist inzwischen aufgehoben worden. An der Messstelle am Blauen Steg in Aichach hatte die Paar Dienstagnacht gegen 3 Uhr die Meldestufe 2 erreicht. Das bedeutet, dass land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden können. Verkehrsbehinderungen wegen überfluteten Straßen sind möglich. Am frühen Dienstagabend gegen 17 Uhr erreichte der Pegelstand der Paar mit 1,69 Meter seinen Höhepunkt. Seither gehen die Werte wieder zurück.

Mittwochfrüh gegen 9 Uhr waren sie wieder unterhalb der Meldestufe 1 mit 1,23 Meter. Die Paar führt zwar noch immer deutlich mehr Wasser als gewöhnlich, Überschwemmungen sind aber erst einmal nicht zu erwarten. Bis zum Februar bewegten sich die Pegelstände unterhalb von 60 Zentimetern. Die Ecknach hatte ihren höchsten Stand im Aichacher Stadtteil Blumenthal schon am Montagnachmittag mit 1,07 Meter. Mittwochmittag war der Wasserstand mit 57 Zentimetern nur knapp von seinem gewöhnlichen Niveau Anfang Februar entfernt. Die Ach in Pöttmes erreichte ihren Höchststand ebenfalls schon am Montagvormittag mit 68 Zentimetern.

In Dasing schien die Lage in der Nacht zum Dienstag kritischer, als der Pegel der Paar gegen 2 Uhr 1,74 Meter erreichte. Meldestufe 2 war hier bereits am Montagabend nach 20 Uhr überschritten. Mittlerweile hat sich die Lage auch hier wieder beruhigt und der Pegel ist unterhalb der Meldestufe 1. (kabe)

