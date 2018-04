Personalabbau mit Augenmaß bei der Sparkasse

Die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen baut Stellen ab. Das ist zunächst einmal eine schlechte Nachricht. Sie hat verständlicherweise im Herbst für einige Unruhe unter den Mitarbeitern gesorgt. Dass es nicht so viele sind, wie zunächst im Raum stand – 35 statt 50 von 205 Stellen – ist erfreulich. Ebenso, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll. Es zeigt, dass der Vorstand und die Führungskräfte mit Augenmaß an die Sache herangehen und nicht nur die Kosten im Blick haben. Die Sparkasse muss wirtschaftlich arbeiten, um zukunftsfähig zu sein. Das ist in ihrem Interesse, in dem der Kunden und auch ihrer Mitarbeiter.

Nun sind die Beschäftigten gefordert. Wer eine Stelle hat, die den Kürzungen zum Opfer fällt, muss sich umorientieren und vielleicht auch weiterqualifizieren. Die Bereitschaft zur Flexibilität wird auch in Zukunft gefragt sein, und zwar bei allen. „Stillstand ist Rückschritt“: Mit diesem Satz brachte Vorstandsvorsitzende Birgit Cischek die Notwendigkeit auf den Punkt, sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Die Digitalisierung macht vor dem Wittelsbacher Land nicht halt. Die Sparkasse muss mit der Zeit gehen. Und gleichzeitig ihren Kunden nahe bleiben.

