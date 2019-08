vor 27 Min.

Peter Sieber ist 80 Jahre alt

Der geborene Sainbacher Peter Sieber hat mit Familie und Freunden seinen 80. Geburtstag gefeiert.

Er heiratete 1974 und zog mit seiner Frau Zenta vier Kinder groß. Nun ist er stolzer Opa von zwölf Enkelkindern. Bereits 1972 übernahm er – ausgebildet als Landwirtschaftsmeister – den elterlichen Hof. 2005 gab er die Führung an seinen Sohn Josef weiter. Siebers Frau Zenta ist bereits gestorben.

Der Jubilar engagiert sich in vielen Bereichen in seinem Heimatort. Insgesamt 24 Jahre war er Gemeinderatsmitglied, zunächst noch in Sainbach und dann, nach dem Zusammenschluss, in Inchenhofen.

36 Jahre lang hatte er bis 2010 das Amt des Pfarrgemeinderatsvorsitzenden in Sainbach inne und übte dazu 40 Jahre lang das Amt des Ortsobmanns des Bayerischen Bauernverbands aus. Bis 2002 war er zusätzlich 28 Jahre Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Inchenhofen.

Neben all diesen Tätigkeiten fand und findet Peter Sieber stets noch Zeit für seine Hobbys: die Oldtimerbulldogs und das Singen im Kirchenchor. Darüber hinaus packt er auch in der Landwirtschaft täglich weiterhin mit an, wo er gebraucht wird. (cmo)

