Petersdorf-Alsmoos

18:10 Uhr

Bauplätze in Alsmoos sollen trotz größerer Straße erschwinglich bleiben

Plus Der Petersdorfer Gemeinderat stimmt für das Baugebiet "Alter Sportplatz" im Ortsteil Alsmoos für eine Planung mit Zukunftsperspektive. Das könnte teuer werden.

Von Stefanie Brand

Nachdem die Planungen für das Baugebiet "Alter Sportplatz" in Alsmoos weite Teile der jüngsten Gemeinderatssitzung in Petersdorf sowie der Juni-Sitzung des Gremiums in Anspruch genommen haben, haben sich die Räte nun darauf geeinigt, welche Planvariante sie in den Verfahrensschritt der sogenannten "frühzeitigen Beteiligung" schicken wollen. Dabei werden öffentliche Träger angeschrieben mit der Bitte, sich zur Planung zu äußern.

