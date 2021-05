Petersdorf

Corona: Gemeinderat in Petersdorf setzt auf strenge Regeln

Wer in Petersdorf an einer Gemeinderatssitzung teilnehmen will, braucht ein negatives Corona-Testergebnis - bis zu einer Inzidenz von 35.

Plus Bis zur 35er-Inzidenz müssen in Gemeinderatssitzungen in Petersdorf FFP2-Masken getragen und ein negatives Testergebnis nachgewiesen werden. Ein umstrittenes Thema.

Von Stefanie Brand

Mit ihrem ersten Beschluss der Gemeinderatssitzung am Montagabend in Petersdorf untermauerten die Räte ihre Regularien zum Infektionsschutz in der Corona-Pandemie, die sie ohnehin bereits akribisch genau befolgten. Nun aber machten sie es offiziell: Wer an einer Sitzung des Gemeinderats teilnehmen will - egal ob als Mitglied des Gremiums oder als Zuhörer der Sitzung - muss eine FFP2-Maske tragen und nachweisen, dass aktuell wahrscheinlich keine Infektion mit dem Coronavirus vorliegt.

