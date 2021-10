Das Geld wird knapp: Braucht Petersdorf zusätzlichen Kredit?

Plus Viel Geld hat Petersdorf in die Wasserver- und Abwasserentsorgung investiert. Doch Fördergelder stehen aus. Das bereitet der Gemeinde finanzielle Probleme.

Bis zum Jahresende sitzt die Gemeinde Petersdorf – finanziell betrachtet – auf heißen Kohlen. Nur wenn der bewilligte Zuschuss von 195.000 Euro für die Kanalerneuerung in der Eichenstraße auf dem Konto der Gemeinde landet, kommt Petersdorf ohne einen Kredit zur Zwischenfinanzierung und ohne Nachtragshaushalt aus. Das teilten Bürgermeister Dietrich Binder und die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Aindling, Georgia von Kobyletzki, am Montag dem Gemeinderat mit.