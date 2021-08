Petersdorf

Eichenstraße in Alsmoos soll ab März 2022 ausgebaut werden

Plus Die Arbeiten an Kanal und Wasser haben die Eichenstraße in Alsmoos schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der Vollausbau könnte eine enorme Summe kosten.

Von Stefanie Brand

Bereits in der Juli-Sitzung des Petersdorfer Gemeinderats hatte Bürgermeister Dietrich Binder sein Gremium vorgewarnt, dass unter anderem die Verlegung des Kanals und der Wasserleitung die Eichenstraße in Alsmoos stark in Mitleidenschaft gezogen haben. Deshalb sei ein Vollausbau der bestehenden Nord-Süd-Trasse unausweichlich. Nun legte Binder die Kostenschätzung vor, wie viel Geld die Gemeinde investieren muss, um die Straße ordentlich auszubauen. Die Summe hat es in sich.

