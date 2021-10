Engagierte pflanzen Bäume am Kirchberg von Hohenried

Seit dem Wochenende ergänzen 20 neue Obstbäume die Streuobstwiese am Kirchberg von Hohenried. Dort wächst jetzt auch der "Schöne von Gebenhofen".

Die Streuobstwiese am Kirchberg von Hohenried ist seit dem Wochenende um einige Bäume reicher. Es machten sich nämlich über zehn Engagierte auf, um den Baumbestand unterhalb der Kirche aufzustocken. Dass diese Pflanzaktion von langer Hand geplant war, verraten Jan Uczen vom Landschaftspflegeverband (LPV) Aichach-Friedberg und Markus Ehm, dem ein Teil des Grundes gehört, auf dem künftig neue Obstbäume wachsen dürfen.

Die Streuobstwiese am Kirchberg Hohenried stellt in Größe und Ausprägung eine Besonderheit im Landkreis Aichach-Friedberg dar, betont Uczen. Die nördliche Hälfte der Fläche werde schon seit vielen Jahren vom Landschaftspflegeverband naturschutzfachlich angepasst gepflegt. Das bedeutet auch: Viele Blüten sind erlaubt und gewünscht, der erste Schnitt der Wiesen erfolgt sehr spät. Brachestrukturen dienen als Nahrung und Unterschlupf für Tiere und Insekten. Der nächste Pflegeschnitt der alten Obstbäume ist für Herbst/Winter 2021 geplant.

Die Wiese wird extensiv bewirtschaftet

Auf dem in Summe über zwei Hektar großen Gesamtgelände wurden nun direkt unterhalb der Kirche - nach Absprache mit den Verantwortlichen - fünf Bäume nachgepflanzt, auf der Fläche von Familie Ehm 15. Letztere werden nun von Markus Ehm und Benedikt Kugler gehegt und gepflegt. Die Wiese unter den Bäumen wird künftig extensiv bewirtschaftet. Diese Form der Bewirtschaftung kommt so auch der Artenvielfalt zugute. Förderfähig umgesetzt werden konnte die Pflanzung auch deswegen, "weil die Standräume der Bäume dauerhaft und kostenlos der Natur zur Verfügung gestellt wurden", erklärt Uczen.

Mit Bohrer und Spaten schritten die Helfer und Helferinnen zur Tat, um die Löcher auszuheben. Anschließend kam eine Wühlmaussperre ins Loch und das Bäumchen konnte ausgerichtet werden. Foto: Stefanie Brand

Für Ehms Idee der ökologischen Aufwertung des Gebietes und um etwas für die Artenvielfalt und das Landschaftsbild zu tun, wünschte er sich fachkundige Unterstützung. So kam es zur Zusammenarbeit mit dem LPV. Gemeinsam mit der Regierung von Schwaben finanzierte der LPV nun den Kauf der Bäume und des Materials. In Summe kosteten die Bäume und das Pflanzmaterial etwa 1500 Euro. Ehm stellte im Gegenzug die Fläche und akquirierte freiwillige Helfer und Helferinnen, die sich um die Nach- und Neupflanzung von insgesamt 20 Bäumen kümmerten.

Der Erdbohrer leistet die Vorarbeit

Dass diese Arbeit es in sich hatte, merkten die Engagierten schnell. Denn mit dem Spaten allein gab es auf dem festen Boden der Wiese kaum ein Durchkommen. Doch als der Erdbohrer die Vorarbeit leistete und die tatkräftigen Helfer und Helferinnen noch die Erde aushoben, die Wühlmaussperre einsetzten und die Bäumchen platzierten, war schnell ein Weg gefunden, um die Bäume zu pflanzen. Standen die Bäumchen gerade, wurde der Verbissschutz angebracht, um die frischen Bäume vor den Rehen zu schützen. Pflöcke unterstützen die Bäume nun bis sie selbst ausreichend standfest geworden sind.

Die Streuobstwiese bei Hohenried 1 / 3 Zurück Vorwärts Die Streuobstwiese Streuobstwiesen sind wertvolle Bestandteile artenreicher Kulturlandschaften. Die Obstnutzung erfolgt schonend, extensiv und ohne den Einsatz von Pestiziden. Auch die Wiesennutzung zur Heugewinnung erfolgt ohne Dünger.

Pflanzen und Tiere Eine Streuobstwiese wie die am Kirchberg von Hohenried ist ein wertvoller, nahrungsreicher Lebensraum für Tiere und Pflanzen. An den Blüten werden sich Insekten wie Bienen und Schmetterlinge tummeln. Igel und Hasen werden sich über das Fallobst freuen. Auf der Wiese können Blumen blühen und in alten Obstbäumen können Fledermäuse und seltene Vögel, wie der Steinkauz, in Baumhöhlen leben.

Der Mensch Diejenigen, die den Kirchberg von Hohenried im Zuge eines Spaziergangs aufsuchen, können sich an der Optik des Areals erfreuen – und an der hohen geschmacklichen Vielfalt der regionalen Obstsorten, die gemeinschaftlich gepflückt und gekostet werden dürfen. (brast)

Gepflanzt wurden alte, regionale Obstsorten, die es so eher selten im Supermarkt zu kaufen gibt. Das Landratsamt Aichach-Friedberg hatte im Vorfeld alte Regionalsorten klassifiziert, die nun die Baumschule Ketzer züchtet und pünktlich zur Pflanzaktion in den Petersdorfer Ortsteil Hohenried geliefert hat. Auch bei der Genehmigung der Fördermittel und der Pflanzaktion war die Untere Naturschutzbehörde involviert. Neben fünf alten Regionalsorten wurde bei der Wahl der Bäume den Empfehlungen des Verbandes der Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege für Obstbaumpflanzung in Schwaben gefolgt.

Einige sind nicht zum ersten Mal bei einer Pflanzaktion

Einige der Helfer und Helferinnen rückten nicht zum ersten Mal an, um eine Pflanzaktion zu unterstützen. Reinhard Neff, ein Freund von Familie Ehm, hat bereits bei einer Pflanzaktion vor einigen Jahren mitgeholfen und reiste bis aus Nördlingen an. Am Wochenende setzte er unter anderem ein Bäumchen der Stätzlinger Honigbirne in die Erde. Camilla Kugler und Manfred Kaiser platzieren die Herbstbirne mit dem wohlschmeckenden Namen "Köstliche von Charneux". Manfred Kaiser konnte bereits häufiger bei einer Pflanzaktion unterstützen.

Der Verbissschutz, den Karin Friedl und Johanna Ehm anbringen, soll die frisch gepflanzten Stämme schützen. Foto: Stefanie Brand

Camilla Kugler hingegen freut sich, dass sogar einige Kinder und Jugendliche gekommen waren, um beim Pflanzen zu helfen: "Sie sehen so, dass man (Frei-)zeit investieren muss und, dass Arbeit hinter einer Streuobstwiese steckt." Auch Monika Held erklärt, während sie das nächste Apfelbäumchen am Hang platziert: "Es wertet die Fläche auf, ist ein Gemeinschaftsprojekt und es zeigt auch, dass es wichtig ist, selbst anzupacken." Anna Klimaschka unterstützt ihre Schwester Johanna Ehm gern und möchte mit dieser Aktion auch ein Zeichen setzen. Für sie war es ein "Attentat auf die Natur", was in Sichtweite passiert ist; beim Sportgelände des SSV Alsmoos-Petersdorf wurden kürzlich einige Bäume angesägt.

Alte Apfel- und Birnensorten, Kirschen- und Zwetschgenbäume

Insgesamt erhielten am Wochenende 20 Bäumchen einen neuen Standort, darunter vier alte regionale Apfelsorten (Schöner von Gebenhofen, Hügelsharter Gravensteiner, Ketzers Taffet und Roter Kardinal), acht schwäbische Sorten (Boskoop, Jakob Fischer, Kaiser Wilhelm, Wettringer Taubenapfel, Goldparmäne, Zaubergäu Renette und Brettacher), zwei regionale Birnbäume (Stätzlinger Honigbirne) sowie schwäbische Birnensorten (Köstliche aus Charneu, Gellerts Butterbirne). Zwei Süßkirschenbäume (Büttners Rote Knorpelkirsche und Große Schwarze Knorpelkirsche) und zwei Zwetschgenbäume (Hauszwetsche und Wangenheims Frühzwetsche) rundeten das Obstbaumsortiment ab, das nun in einigen Jahren Früchte tragen soll.