Petersdorf

vor 2 Min.

Fehlalarm: Hausnotruf löst Großeinsatz in Petersdorf aus

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Dienstagmittag nach Petersdorf aus. Gebraucht wurden die Helfer nicht.

Mittags schlägt ein Hausnotruf in Petersdorf an. Daraufhin rückt ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus. Vor Ort klärt sich die Sache.

Von Johann Eibl

Zu einem Großeinsatz von Rettungskräften ist es am Dienstagmittag in Petersdorf gekommen. Vor Ort stellte sich heraus: Es ist alles in Ordnung. Der Alarm wurde um 12.30 Uhr ausgelöst durch einen Hausnotruf, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt. Auch der Rauchmelder hatte angeschlagen. Die Feuerwehr musste deshalb von einer bedrohlichen Situation ausgehen. Auch die Aichacher Wehr rückte unter anderem nach Petersdorf aus. Dort fand sich schnell ein großes Aufgebot an Einsatzkräften mit Kreisbrandrat Christian Happach an der Spitze ein. Petersdorf: Ein Hausnotruf löst den Alarm gegen 12.30 Uhr aus Vor Ort stellte sich aber schnell heraus, dass die Bewohner des betroffenen Hauses wohlauf sind und keinerlei Schaden zu beklagen war. Die Feuerwehr Alsmoos-Petersdorf erkundigte sich vor dem Abrücken noch vorsorglich, ob Hilfe erforderlich sei. Ein Notarzt stand ebenso bereit wie die First Responder aus Aindling. Gebraucht wurden sie zum Glück nicht. Laut Polizei wurde der Hausnotruf irrtümlich ausgelöst. Das könnte Sie auch interessieren: Freizügige Bilder und dann mehr? Junge Frau geht zur Polizei

