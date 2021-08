Johann Settele wird Altbürgermeister der Gemeinde Petersdorf

Plus Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder verleiht seinem Vor-Vorgänger Johann Settele die Auszeichnung als Altbürgermeister seiner Gemeinde.

Es war eine ungewöhnliche Zusammenkunft vor der Gemeinderatssitzung am Montagabend in Petersdorf und sie sollte reichlich emotional werden. Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder hatte geladen, um seinem Vor-Vorgänger, Johann Settele, die Auszeichnung als Altbürgermeister zu verleihen.