Petersdorf

vor 18 Min.

Luftreiniger für Alsmooser Kita: Vom Gemeinderat gibt's keine Empfehlung

Das katholische Kinderhaus St. Johannes Baptist in Alsmoos bekommt ein Luftreinigungsgerät auf Probe.

Plus Der Petersdorfer Gemeinderat kann sich nicht zu einem Ja durchringen. Trotzdem bekommt das katholische Kinderhaus in Alsmoos ein Gerät - auf Probe.

Von Stefanie Brand

Vor einer Woche hat der Gemeinderat von Petersdorf die Entscheidung vertagt, welche Luftreinigungsgeräte für das katholische Kinderhaus St. Johannes Baptist in Alsmoos angeschafft werden sollen. In der Sitzung am Montag tat sich das Gremium keinesfalls leichter mit einem Beschluss.

