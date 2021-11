Neukalkulation: Wie teuer wird das Wasser künftig in Petersdorf?

Plus Erste Ergebnisse: Die Kosten für die Bürger könnten steigen - um 56 Prozent im Bereich der Abwasserentsorgung und um bis zu 85 Prozent bei der Wasserversorgung.

Wie teuer könnten die Gebühren für Wasser und Abwasser ab dem 1. Januar 2022 in der Gemeinde Petersdorf werden? Diese Antwort stand im Fokus des Vortrags von Referent Simon Kohl vom Büro Dr. Schulte | Röder Kommunalberatung, das mit der Neukalkulation der Gebühren beauftragt wurde. Kohls Berechnungen fußten auf der Theorie, Ausgaben, Einnahmen und eine mögliche Unter- bzw. Überdeckung aus den vergangenen Jahren zu berücksichtigen, um so zu einer neuen Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter zu kommen.