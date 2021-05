Petersdorf

vor 17 Min.

Polizeiauto zerstört: So spektakulär lief Verfolgungsjagd bei Petersdorf ab

Plus Die Verfolgungsjagd bei Petersdorf verlief gefährlicher als zunächst angenommen. Der Polizeichef spricht von lange nicht erlebter "Dramatik". Wer am Steuer saß.

Von Max Kramer

Verfolgungsjagd - das klingt spektakulär, ist es im Polizei-Alltag aber nicht immer. "Die meisten", sagt der Aichacher Inspektionsleiter Erich Weberstetter, "enden relativ schnell, weil die Leute doch an die Seite fahren und ein Einsehen haben. Das sind ja normalerweise keine Schwerverbrecher." Schwerverbrecher waren auch die fünf jungen Erwachsenen, mit denen sich die Polizei am vergangenen Wochenende beschäftigen musste, mutmaßlich nicht. Und doch zwangen sie die Beamten in eine Verfolgungsjagd, die deutlich spektakulärer und gefährlicher verlief als zunächst angenommen. Weberstetter spricht von einer "Verfolgungsfahrt, die es in dieser Dramatik bei uns schon lange nicht mehr gegeben hat".

