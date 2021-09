Schnelles Internet ist in Willprechtszell und Schönleiten zum Greifen nah

Plus In den Petersdorfer Ortsteilen Willprechtszell und Schönleiten könnten einige Bürgerinnen und Bürger einen Glasfaseranschluss bekommen. Grund ist eine besondere Regelung.

Gute Nachrichten hatte Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder in der Gemeinderatssitzung im Gepäck. Dabei ging es um die Glasfasererschließung im Ort.