"Er hat den Verein gelebt": Wolfgang Heißerer aus Schönleiten ist tot

Mit 66 Jahren ist Wolfgang Heißerer aus dem Petersdorfer Ortsteil Schönleiten gestorben. Viele Jahre lang hatte er sich für den SSV Alsmoos-Petersdorf engagiert.

Wolfgang Heißerer ist tot. Der 66-Jährige, der im Petersdorfer Gemeindeteil Schönleiten zu Hause war, starb am Montag vergangener Woche. Mit ihm hat der SSV Alsmoos-Petersdorf einen Mann verloren, der sich über viele Jahre hinweg für den Sportverein engagiert hatte. "Er hat den Verein gelebt", erklärte Hermann Reinthaler, selbst viele Jahre in führender Rolle engagiert: "Der Verein war ihm ein Herzensanliegen."

Von 1993 bis 1997 war Wolfgang Heißerer erster Vorsitzender im SSV Petersdorf. Nach der Fusion im Jahr 1997 mit dem TSV Alsmoos war er bis 1998 auch Chef des SSV Alsmoos-Petersdorf. Von 2000 bis 2016 fungierte er zudem als Geschäftsführer des neuen Sportheims westlich der Straße nach Hohenried. 2016 wurde Heißerer zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt, zwei Jahre zuvor war er vom Bezirk Schwaben für seinen ehrenamtlichen Einsatz ebenfalls ausgezeichnet worden. Reinthaler spricht von einer "Mammutaufgabe", wenn er an die 16 Jahre denkt, in denen Heißerer fürs Sportheim zuständig war, das 2000 eingeweiht worden war.

Zwölf Jahre gehörte Wolfgang Heißerer dem Petersdorfer Gemeinderat an

Zwölf Jahre lang, von 2002 bis 2014, gehörte der Polizeibeamte dem Petersdorfer Gemeinderat an. Am Mittwoch, 30. Juni, beginnt um 14 Uhr der Rosenkranz mit Trauergottesdienst und Urnenbeisetzung in Hohenried.