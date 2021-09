Spatenstich für das Großprojekt Hochbehälter

Plus Im Petersdorfer Ortsteil Hohenried beginnen die Arbeiten am letzten Baustein der Wasserversorgung. Die Inbetriebnahme könnte im September 2022 erfolgen.

Mit dem offiziellen Spatenstich auf der Baustelle im Petersdorfer Ortsteil Hohenried besiegelten die Anwesenden nun das letzte große Kapitel in puncto Trinkwasserversorgung in der Gemeinde Petersdorf. Vor Ort waren Matthias Süß (Bauleiter der Firma Pro Bau), Willi Niedermeier (Dritter Bürgermeister Petersdorfs), Dietrich Binder (Bürgermeister Petersdorfs), Bernhard Wernthaler (Ingenieurbüro Kienlein), Lukas Huber (Ingenieurbüro Kienlein) und Andreas Berger (Wasserzweckverband Lechraingruppe).