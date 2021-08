Unwetter: In Petersdorf kann das Schlimmste verhindert werden

Plus Der Petersdorfer Bürgermeister Dietrich Binder berichtet von einem Kraftakt, um Überschwemmungen zu verhindern. Jetzt sollen auch Projekte mit Landwirten folgen.

In der Gemeinderatssitzung in Petersdorf waren auch die schweren Regengüsse der vergangenen Wochen und Tage Thema. Laut Bürgermeister Dietrich Binder wurden im Ort alle Kräfte mobilisiert. Er berichtete von Robert Langenegger, der Sandsäcke bereitgestellt hat, mit denen das Schlimmste verhindert werden konnte.