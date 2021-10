Petersdorf

vor 18 Min.

Vandalismus: Wer hat die Bäume des SSV auf dem Gewissen?

Plus Tiefe Schnitte haben Rinde und Stamm an den Bäumen entlang der Hauptstraße beschädigt. Einige Stämme sind mittlerweile eingeknickt.

Von Stefanie Brand

Wer vom Petersdorfer Ortsteil Hohenried aus die Hauptstraße in Richtung des Sportgeländes des SSV Alsmoos-Petersdorf fährt, sieht auf Höhe des Parkplatzes aktuell einige abgeknickte Baumstämme am Straßenrand. Verantwortlich dafür war jedoch kein mächtiges Naturereignis, sondern vermutlich schlichte Zerstörungswut. Auf einer Länge von zig Metern wurden die Stämme von insgesamt 16 Bäumen beim Vereinsgelände des SSV Alsmoos-Petersdorf angesägt. Wer die Bäume beschädigt hat, ist unklar. Nach einer Schätzung, wie hoch der Schaden zu beziffern ist, will der SSV jedoch eine Anzeige bei der Polizei erstatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen