Petersdorfer Kinder und Jugendliche spielen Theater

Waldschrat Hubert gibt der Dorfgemeinschaft (rechts im Bild) den entscheidenden Tipp: Die miese Gesellschaft (links im Bild) treffe sich in einem abgelegenen Haus.

Junge Akteure bringen in Petersdorf das Stück „Kommissar Zufall und die Farbvampire“ auf die Bühne. Noch gibt es Karten für die Aufführungen.

Von Stefanie Brand

Pünktlich zum Ende der Faschingsferien – am Freitag, 28. Februar, und am Samstag, 29. Februar, – wird sich im Sportheim des SSV Alsmoos-Petersdorf der Vorhang der Theaterbühne für 18 Petersdorfer Kinder und Jugendliche öffnen. Sie proben seit Anfang Januar das Stück „Kommissar Zufall und die Farbvampire“ und werden dann den Zuschauern viele witzige Szenen präsentieren – und zum Nachregen anregen.

Bei den Proben, die mit vielen praktischen Tipps und dem einen oder anderen Text-Flüsterer von Marille Sturz und Johanna Ehm geleitet wurden, ging es recht lustig zu. So manche vermeintlich ernste Szene endete in einem Lachkrampf der Darsteller. Der echte (!) Schokopudding, der eigentlich ausschließlich als Lockmittel für den Waldschrat hätte dienen sollen, fand auch bei den anderen Theater spielenden Schokopudding-Freunden Anklang und die „miese Gesellschaft“, eine Gruppe von Buben in schwarzer Frauenkleidung, hatte vor allem mit ihren Outfits zu kämpfen – unter anderem mit schicken schwarzen Kleidern und zu kleinen Pumps.

Theater in Petersdorf: Das Glück im Ort ist verloren gegangen

Direkt im ersten Akt sucht Lena Pettinger, die die Bäckerin Frau Metzger spielt, Kommissar Rainer Zufall (Jonas Brennig) auf und erklärt: „Wissen Sie, ich glaube hier, liegt ein Verbrechen vor.“ Der Kommissar verspricht, sich mit seinem Spürhund, gespielt von Fabio La Russa, des Themas anzunehmen. Doch was ist passiert? Das Glück im Ort sei verloren gegangen, Blumen wurden geköpft, Wäschestücke und Spielzeug verschwanden und wenn sie wieder auftauchten, dann in einer ganz anderen Optik, nämlich in einem verwaschenen Grau, einem „Rentnergrau“ wie Fiona La Russa als Mutter Müllerschön erklärt, deren Sohn das Bobbycar geklaut wurde.

Zwei Mädchen aus dem Ort, Lucy (Lea Brennig) und Leonie (Elisa Kaiser), rätseln, wer dafür verantwortlich sein könnte. Bei der Bürgerversammlung, die Bürgermeister Leitinger (Lukas Pettinger) extra einberufen hat, äußert der Wirt (Simon Schaller) den Verdacht, es seien die zwei Lausbuben Nerv und Säge gewesen, die von Toni Seidl und Lukas Pettinger gespielt werden. Auch Hubert, der Waldschrat, der von Noah Ehm gespielt wird, steht für kurze Zeit unter Verdacht, gibt aber final den entscheidenden Tipp, schließlich habe er eine Gruppe altmodisch gekleideter Frauen gesehen – alle in Schwarz.

Die miese Gesellschaft saugt allem die Farbe aus

Der Waldschrat sollte recht behalten: Die miese Gesellschaft, die aus Miss Gelaunt (Linus Ehm), Miss Gunst (Luca Reinthaler), Miss Verständnis (Manuel Brand), Griesgram (Mika Reinthaler), Gräulich (Sofa Eichner) und Edward Eitel (Valentin Scheel) besteht, ist schuld daran, dass mit den Farben auch das Glück und die Freude im Ort schwinden. Während die Bürger des Orts beobachten, wie die miese Gesellschaft ihrem farbigen Hab und Gut buchstäblich die Farbe aussaugt, schmieden sie einen Plan – und steuern damit auch auf das Finale des Stücks zu, das noch so einige überraschende Momente und Erkenntnisse bereithalten soll.

Die Idee, die die Darsteller im Alter zwischen 6 und 15 Jahren auf die Bühne brachte, ist schnell erklärt: Bereits im Jahr 2018 gab es ein Kinder- und Jugendtheaterprojekt im Ort, das dem Petersdorfer Nachwuchs die Möglichkeit bieten sollte, ihre Fähigkeiten neben dem Fußballspielen auszutesten. Allerdings war die Aufführung damals vor Weihnachten – und entsprechend stressig für alle Beteiligten, verrät Johanna Ehm. Deswegen wurde der Termin nun so gelegt, dass die Proben auf Januar und Februar fielen und die Premiere am Freitag mit einer Party für die Darsteller enden kann. Am Samstag ist dann der Tag für Eltern und Großeltern.

Das Kinder- und Jugendtheater mit dem Titel „Kommissar Zufall und die Farbvampire“ wird im SSV-Sportheim aufgeführt. Am Freitag, 28. Februar, beginnt die Aufführung mit kleiner Bewirtung um 17.30 Uhr. Am Samstag, 29. Februar, gibt es ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen, um 16 Uhr beginnt die Aufführung. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

