Schwerer Unfall bei Pfaffenhofen an der Glonn: Vier Menschen verletzt

Im Gemeindebereich Altomünster sind am Samstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Vier Menschen wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Eine Frau musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Ingolstadt geflogen werden.

Unfall bei Pfaffenhofen an der Glonn: 29-Jährige gerät auf Gegenspur

Der Unfall geschah gegen 16.10 Uhr auf der Staatsstraße 2047 zwischen dem Altomünsterer Ortsteil Oberzeitlbach und Pfaffenhofen an der Glonn (Landkreis Dachau). Eine 29-Jährige war mit ihrem Opel Corsa in Richtung Oberzeitlbach unterwegs. Kurz vor der Einmündung in Richtung Altomünster geriet die Frau nach Polizeiangaben auf die Gegenspur und kollidierte in einer Rechtskurve frontal mit einem entgegenkommenden Golf.

78-jähriger Autofahrer und zwei Buben werden ebenfalls verletzt

Dieser wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert. Die 29-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Ingolstadt geflogen. Der 78-Jährige am Steuer des VW wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Friedberg eingeliefert. Zwei weitere Insassen im Golf, ein Neunjähriger und ein Elfjähriger, wurden leicht verletzt ins Haunersche Kinderkrankenhaus in München gebracht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro. (nsi)