Pfarrei hat viel in Kirche und Pfarrgarten investiert

23 Taufen, zwei Hochzeiten, zehn Todesfälle in Rehling: Pater Thomas blickt zurück

Von Josef Abt

Sehr viele Aktivitäten gab es im vergangenen Jahr in der Pfarrei Rehling. Das ging aus dem Rückblick von Pater Thomas zum Jahreswechsel hervor. Er blickte auch voraus auf das neue Jahr.

Seit 13 Jahren ist Pater Thomas Pfarrer in Rehling. „Und diese Freundlichkeit und gute Zusammenarbeit geben mir Hoffnung für die kommende Zeit“, so der Ortsgeistliche. Er sprach allen, die in irgendeiner Form in der Kirchengemeinde mit eingebunden und tätig ist, seinen Dank aus. Gleiches galt für die politische Gemeinde und die vielen Ortsvereine, die eine kulturelle und gesellschaftliche Bereicherung für die Gemeinde und Pfarrei darstellten. „Denn jeder hat seinen Platz in dieser großen Gemeinde und kann seinen Beitrag zum Gelingen mit beitragen“, so Pater Thomas wörtlich. 2019 gab es in der Pfarrkirche 23 Taufen, 22 Kinder feierten ihre Erstkommunion. Von zwei kirchlichen Trauungen berichtete der Geistliche, zehn Pfarreiangehörige musste man auf ihrem letzten Weg begleiten. Die Pfarrei Rehling registrierte auch 22 Kirchenaustritte. Wie der Geistliche abschließend feststellte, „brauchen wir in dieser gut harmonierenden Pfarrei keine Angst vor der Zukunft zu haben. Wir müssen dieses, von Gott geschenkte Jahr annehmen und positiv in die Zukunft blicken“, so der Geistliche.

Wie Kirchenpfleger Andreas Strobl bereits im Pfarrbrief berichtete, wurden zum Ausgleich des Haushaltes der Kirchenstiftung von der Bischöflichen Finanzkammer aus Kirchensteuermitteln 54844 Euro überwiesen. Im vergangenen Jahr wurden mehrere kostspielige Renovierungen in der Kirche ausgeführt und der Pfarrgarten optimiert.

So wurde in der Pfarrkirche die alte Ölheizung gegen eine mit Gas betriebene Warmluft-Heizungsanlage ausgetauscht. Die Arbeiten wurden im Sommer abgeschlossen. Verbunden damit waren der Rückbau des Erdtanks und eine Anpflanzung vor der Sakristei. In dem Zusammenhang wurden der Heizungskeller und die Sakristei renoviert. Hier galt der Dank besonders Franz Hieber und Anton Bachmeir, die hier unzählige freiwillige Stunden geleistet hatten. Es wurde nämlich auch die alte Elektroinstallation entsprechend den aktuellen Sicherheitsvorschriften erneuert. Als Abschluss wird in Kürze noch ein neues Schalttableau installiert.

Viele Erdbewegungen gab es im Pfarrgarten. Das Gelände wurde angeglichen und die Hangkante mit Steinblöcken befestigt. Zur Absturzsicherung wurde ein 70 Meter langer neuer Lattenzaun gebaut, damit der Garten auch weiterhin gefahrlos genutzt werden kann. Die Kosten würden, so Strobl, größtenteils von der Bischöflichen Finanzkammer übernommen.

Ein Hinweis im Pfarrbrief bezieht sich noch auf das Kirchgeld, das in Bayern in allen Pfarreien erhoben wird. Seit 1955 beträgt dieser „Jahresbeitrag“ 1,50 Euro und ist von allen über 18-jährigen Katholiken mit Wohnsitz in der Pfarrei zu zahlen, die eigene Einkünfte oder Bezüge von mehr als 1800 Euro jährlich haben. Dieses Geld steht den Pfarreien gänzlich für ihre ortskirchlichen Zwecke zur Verfügung und ist nach den Worten des Kirchenpflegers ein wichtiger Beitrag zur Finanzierung der anfallenden Kosten im Kirchenstiftungshaushalt. Wie von der Kirchenverwaltung aber betont wird, erscheint das Kirchgeld in seiner Höhe und Art der Erhebung vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß. Daher will man dazu ermuntern, die Pfarrgemeinde mit einer direkten Spende zu unterstützen.