Pfarrei offenbart große musikalische Vielfalt

Alle zwei Jahre gibt es in Stotzard ein Herbstsingen in der Kirche. Fast 50 Akteure bringen Lieder, Gedichte und Geschichten zu Gehör. Die Bandbreite der Stilrichtungen reicht dabei von der Klassik bis zum Rockklassiker

Im Turnus von zwei Jahren gönnt sich die Pfarrei Stotzard in der Marktgemeinde Aindling ein Konzert. Heuer war es wieder so weit, und fast 50 Akteure brachten Lieder, Gedichte und Geschichten vor das Publikum in der gut besetzten Pfarrkirche St. Peter.

Eigentlich hätte zum Beispiel die Kindersinggruppe von Karin Stieglbauer tosenden Applaus verdient gehabt, doch aus langer Tradition heben sich die Stotzarder diesen für das Ende des Konzerts auf. Erst als Kirchenpfleger Franz Reich in seinen Schlussworten sagte, da habe sich nun ganz gewaltig Applaus angestaut, brach dieser sogleich mehrfach und vehement los. Erstaunlich ist es allemal, was für Talente in Gaulzhofen, Stotzard, Hausen, Arnhofen und Neßlach schlummern.

Freilich schaffen etwa der Kirchenchor unter der Leitung von Organistin Anni Neukäufer oder die Familiengottesdienst-Singgruppe (Famgosis) unter der Leitung von Julia Brandmayr einen stabilen Rahmen aus erprobten Sängerinnen und Sängern. Immerhin hatten beide Chöre jeweils drei Lieder allein für diesen Abend einstudiert.

Beeindruckend präzise brachte der Kirchenchor etwa „Der Engel des Herrn“ zu Gehör. Famgosis samt Begleitband stimmte den Rockklassiker „What if God was one of us“ ab.

Klassik vom Profi gab es auch zu hören: Eines der beiden Klaviersoli von Andreas Federlin war das 1. Capricio aus Brahms Opus 76. Flinke Finger fachten diese wie Wellen bewegte Musik zum Schwingen an.

Die Jugend ist bei Famgosis schon immer für die instrumentale Begleitung auf Flöten, Klarinette oder Klavier zuständig. Diese jungen Musikerinnen bilden den Kern des Jugendensembles, das unter der Leitung von Julia Brandmayr etwa „Viva la vida“ von Coldplay oder „Nada te Turbe“ intonierte. Zwei Trompeten, eine Klarinette und vier Querflöten harmonieren hier mit bewundernswerter Sicherheit.

Von Anfang an fest zu den Akteuren dieser Stotzarder Konzerte gehören die Hausener Sängerinnen. Dezent an der Gitarre begleitet von Johannes Degendorfer sangen die sechs hörbar geübten Stimmen Lieder in Mundart wie „Dankn für an jedn Tag“.

Überraschendes verbirgt sich hinter dem bieder klingenden Namen Hausener Schustergassen-Trio. Virtuos begleitete Johannes Degendorfers Tochter Anna an der Geige ihren Vater an der Gitarre bei einer erfrischend jazzigen Version von „Autumn leaves“. Den perfekten Rhythmus für die beiden lieferte Nadine Kabbeck. Diesem Trio schloss sich beim „Sound of silence“ von Simon and Garfunkel Katja Sieglbauer an.

Die besinnlichen Texte und Reime steuerten gekonnt Andrea Lichtenstern und Julia Knauer bei. Je ein gemeinsam gesungenes Lied am Anfang („Lobe den Herren“) und am Ende („Nun danket all“) rahmten dieses Konzert ein, das in der Vielfalt seiner musikalischen Stilrichtungen und wegen seiner breiten Verankerung in der Pfarrei Stotzard ein bemerkenswertes Ereignis darstellte. (AN)

