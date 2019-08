vor 50 Min.

Pfarrer Klemens Kiser wird am Sonntag verabschiedet

Priester geht nach 27 Jahren in Echsheim und Wiesenbach in Ruhestand. Ortsteile gehören nun zu Pfarreiengemeinschaft

Die Pfarrgemeinde Echsheim-Reicherstein verabschiedet ihren Pfarrer Klemens Kiser nach 27 Jahren. Am morgigen Sonntag, 25. August, findet ein Gottesdienst in der Kirche Mariä Heimsuchung in Echsheim (Markt Pöttmes) statt. Beginn ist um 10 Uhr. Im Anschluss ist dann ein Stehempfang im Schulhof. Bei Regenwetter findet er im Gemeinschaftshaus statt.

Kiser, der auch die Nachbarpfarrei Wiesenbach im Pöttmeser Oberland vikarierte, ist 62 Jahre alt und geht in den Ruhestand. Die beiden Pfarreien gehören dann ab September zur Pfarreiengemeinschaft Pöttmes. Dies hat Generalvikar Harald Heinrich überraschend bei der Pastoralvisitation in Pöttmes im Mai bekannt gegeben. Zur Pfarreiengemeinschaft Pöttmes gehören dann insgesamt zehn Pfarreien. Zwar war dieser Schritt im Zuge der pastoralen Raumplanung 2025 vorgesehen. Einen konkreten Zeitpunkt dafür gab es aber zuvor nicht.

Die Raumplanung werde schrittweise umgesetzt, wenn Pfarrer zum Beispiel ihren Ruhestand antreten oder die Pfarrstelle wechseln, hieß es bei der Diözese. In der Pfarrei Echsheim hatte der traditionalistische Pfarrer Unterstützer und Gegner. Zuletzt entbrannte Ende 2018 angesichts der Wahl zur Kirchenverwaltung, die geschlossen nicht mehr antrat, und der Suche nach neuen Kandidaten ein offener Streit (wir berichteten). Im Dezember sollte in Echsheim eine Visitation stattfinden. Sie wurde nach damaliger Auskunft der Diözese kurzfristig abgesagt und nicht nachgeholt.

Am Sonntag, 1. September, steht am Anfang der Vergrößerung der Pfarreiengemeinschaft Pöttmes eine Wallfahrt aus den beiden Ortsteilen und der Pfarrangehörigen aus der Region Pöttmes nach Maria im Elend bei Baar. Ab Echsheim gehen die Wallfahrer um 8 Uhr und ab Wiesenbach um 8.30 Uhr. Um 10 Uhr wird dann in der Kirche Maria im Elend eine Messe gefeiert. Eine Woche später am Sonntag, 8. September, feiert dann die größere Pfarreiengemeinschaft den Start mit einem Gottesdienst in Pöttmes um 10 Uhr. (cli)

