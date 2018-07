vor 60 Min.

Pfarrer Michael Schönberger ist seit 25 Jahren Priester

Seelsorger feiert in Klingen Jubiläum. Seine Pfarreiengemeinschaft erfüllt ihm mit einem ersten gemeinsamen Pfarrfest einen Wunsch

Im Rahmen eines ersten gemeinsamen Pfarrfestes unter dem Motto „Gemeinsam Schätze teilen“ feierte eine große Anzahl von Gläubigen aus den Pfarreien Klingen, Mauerbach, Gallenbach und Thalhausen das 25-jährige Priesterjubiläum von Pfarrer Michael Schönberger.

Der Tag begann mit einem festlichen Dankgottesdienst in der Pfarrkirche in Klingen. Mit dem Jubilar standen Pfarrer Karl Bartenschlager und Diakon Ludwig Drexel am Altar, umgeben von einer großen Schar Ministranten und Fahnenabordnungen. In seiner Begrüßung gab Pfarrer Schönberger seiner festen Überzeugung Ausdruck, dass es für alle Menschen ein endgültiges Ziel bei Gott gibt. Diese Überzeugung habe ihn bei seiner Priesterweihe bewegt, den Primizspruch „Auf dich, o Herr, habe ich meine Hoffnung gesetzt. In Ewigkeit werde ich nicht zuschanden“ zu wählen. Sehr dankbar blicke er auf seine 25 Jahre im Priesterdienst zurück, sagte Schönberger. In der Festpredigt ging der ehemalige Dekan des Dekanates Aichach, Karl Bartenschlager, auf die Berufung eines jeden Einzelnen ein und auf die Bereitschaft, Gottes Ruf zu hören. Er spannte so den Bogen zum Jubilar, den er vor 20 Jahren als jungen Pfarrer in Klingen installierte. Pfarrer Schönberger, der aus dem Westerwald stammt, wurde vor 25 Jahren von Bischof Viktor Josef Dammertz zum Priester geweiht. In seiner Heimatpfarrei Seck feierte er am 4. Juli 1993 seine Primiz. Seit 1998 ist er Pfarrer in Klingen.

Nach dem von der Chorgemeinschaft festlich umrahmten Gottesdienst zogen die Fahnen und Gäste unter den Klängen des Musikvereins Obergriesbach zum Bürgerhaus. Dort hatten die vier Pfarreien alle Register für ein erstes gemeinsames Pfarrfest gezogen und machten damit ihrem Pfarrer, für den das Zusammenwachsen der Pfarreien eine Herzensangelegenheit ist, eine große Freude. Pastoralratsvorsitzender Xaver Storr gab einen kurzen Überblick über eine Vielzahl von gemeinsamen Schätzen, die in den vergangen 20 Jahren geteilt worden seien. Er dankte dem Jubilar im Namen aller Pfarreimitglieder für seinen ausdauernden Dienst in den Pfarreien, in den Gemeinschaften und Gemeinden. Am Ende seiner Ansprache gratulierte Storr auch Pfarrer Bartenschlager, der vor wenigen Tagen sein 50-jähriges Priesterjubiläum gefeiert hatte (wir berichteten) und regelmäßig Pfarrer Schönberger helfend zur Seite steht. Nach den Glückwünschen von Bürgermeister Klaus Habermann stand eine lange Schlange von Gratulanten bei Pfarrer Schönberger an. Musikalische Grüße gab es vom Jugendchor Talitakum und Kindern aus Gallenbach. (AN)

Themen Folgen