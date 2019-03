vor 20 Min.

Pfarrer Thomas Rein feiert 50. Geburtstag

Nach dem Gottesdienst in der Pöttmeser Pfarrkirche kommen rund 200 Gäste in den Saal des Ochsnwirts, um den Seelsorger zu ehren. Dort gibt es neben viel Musik und lustigen Anekdoten auch eine umjubelte Tanzeinlage des Jubilars selbst. Überraschung um Mitternacht

Pöttmes’ Pfarrer Thomas Rein hat seinen 50. Geburtstag gefeiert. Am Josefstag fand ein Festgottesdienst für die Pfarreiengemeinschaft in der Pöttmeser Pfarrkirche St. Peter und Paul statt, bei dem Pfarrer i.R. Othmar Kahlig mitzelebrierte. Viele Mitglieder aus allen acht Pfarreien nahmen daran teil. Der vom Organisten und Chorleiter Michael Voigt eigens installierte Projektchor sorgte für den feierlichen Rahmen des Gottesdienstes. Zur sichtlichen Überraschung des Pfarrers war seine Schwester, Birgit Rein, mit ihrem Sologesang zu hören.

In seiner Predigt nahm der Pfarrer immer wieder Bezug auf das Leben und Wirken des heiligen Josef. Rein bedankte sich bei seiner Mutter, die an dem Gottesdienst teilnahm, für die christliche Erziehung im Elternhaus. Ohne deren Prägung wäre seine Berufung zum Priester nicht möglich gewesen, so Rein. Aus der ganzen Pfarreiengemeinschaft gaben rund 50 Ministranten ihrem Pfarrer die Ehre. Am Ende des Gottesdienstes lud Rein alle Anwesenden zu einer Brotzeit in den Gasthof Ochsnwirt in Pöttmes ein. Gut 200 Personen kamen, sodass der Saal voll besetzt war. Die Gäste wurden von der Blaskapelle Pöttmes unter der Leitung von Andreas Wenger musikalisch empfangen. Zahlreiche Gratulanten und Gruppen sprachen Pfarrer Thomas Rein ihre Glückwünsche zu seinem unmittelbar bevorstehenden runden Geburtstag aus. Den Auftakt bildeten die Pöttmeser Jagdhornbläser, angeführt von Ludwig Krammer senior. Die Glückwünsche hierfür überbrachte Franziskus Freiherr von Gumppenberg für die Pöttmeser Jägerschaft. Anlässlich von Reins rundem Geburtstag hatte Lorena Schmuttermeier ein Lied komponiert. Ministranten aus allen acht Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Pöttmes trugen es vor.

Der Trachtenverein Pöttmes ließ es sich nicht nehmen, für sein Mitglied Pfarrer Rein zwei Volkstänze aufzuführen. Der Pöttmeser Kirchenchor unter der Leitung von Stefanie Krammel gratulierte mit zwei Liedern aus seinem Repertoire.

Um körperlich fit zu bleiben, wurde Pfarrer Rein von der Showtanzgruppe der Pfarreiengemeinschaft aufgefordert, sich spontan an einer Tanzeinlage zu beteiligen. Schon beim Pfarrfasching hatte Rein bei dieser Tanzgruppe unter der Führung von Resi Kleiner aus Handzell mitgetanzt und daran sichtlich Spaß gehabt. Er zog daher die bereitgestellten Requisiten an und tanzte kräftig mit, was den Ochsnsaal zum Beben brachte.

In gewohnter Manier trat Fanni Mühlpointner, Mesnerin aus dem Ortsteil Schnellmannskreuth, auf und gab ein paar Anekdoten preis, die die Gäste mit großem Applaus honorierten. Eine Vertreterin der Seniorengruppe überreichte einen Strauß mit 50 Rosen an den Pöttmeser Pfarrherrn. Dieser freute sich über die vielen Gratulanten. Auch der Pfarrgemeinderat der Pfarreiengemeinschaft hatte eine Überraschung parat.

So wurde symbolisch für die Errichtung eines Hochbeets im Pfarrgarten ein mit Kräutern bepflanzter Blumenkasten überreicht. Pünktlich um Mitternacht läutete schließlich ein kleines Feuerwerk den eigentlichen Geburtstag von Pfarrer Rein ein. (AN)

