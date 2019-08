vor 22 Min.

Pfarrfest für Kinderkrippe

Die Festveranstaltung der Pfarreiengemeinschaft Kühbach im Haslangkreiter Schlosspark kommt den Kleinsten der Pfarrei zugute

Zum Pfarrfest der Pfarreiengemeinschaft Kühbach im Haslangkreiter Schlosspark, das fast schon 30 Jahre stattfindet, kamen bei sommerlichen Temperaturen zahlreiche Besucher. Von Bläsern musikalisch umrahmt, zelebrierte Pfarrer Paul Mahl die Eucharistiefeier.

Die Lesung und Fürbitten las Lektorin Gertrud Hanisch. Am Ende dankte Pfarrer Mahl dem Pastoralrat, der das Fest organisiert hatte, den Mitarbeitern der Pfarreiengemeinschaft und den Kuchenbäckerinnen. Dank galt auch der Familie Rössing, die den Schlosspark wieder zur Verfügung gestellt hatte.

Der Pastoralratsvorsitzende Josef Golling freute sich, dass das gemeinsame Pfarrfest wieder in der schönen Kulisse des Schlossparkes veranstaltet werden konnte. Golling informierte auch darüber, dass in diesem Jahr mit dem Erlös des gemeinsamen Pfarrfestes die Ausstattung eines Bewegungsraumes in der neuen Kinderkrippe unterstützt wird. Diese stehe „ja Kleinkindern unserer gesamten Pfarreiengemeinschaft offen“, wie Golling bei dieser Gelegenheit betonte.

Die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer aus den Pfarreien Kühbach, Unterbernbach, Großhausen und Unterschönbach sorgten anschließend für das leibliche Wohl der Besucher mit Würstl, Kaffee und Kuchen. (mz-)

Themen Folgen