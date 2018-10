Pfarrhaus Aichach: Ein Umbau für die Zukunft

Die Baustelle gegenüber der Stadtpfarrkirche ist mehr als ein Sanierungsprojekt

Kommentar

jca@augsburger-allgemeine.de

Das Aichacher Pfarrhaus aus dem 16. Jahrhundert wird umgebaut. Bei einer so geschichtsträchtigen Bausubstanz ist Fingerspitzengefühl nötig. Die Baustelle ist indes nicht nur aus architektonischer Sicht erwähnenswert. Sie ist nötig, weil in Zeiten von Priestermangel und Gläubigenschwund auch in Aichach die katholische Kirche umgebaut werden muss.

Denn auch hier ist eine Pfarreiengemeinschaft entstanden, der viele kleine Pfarreien angehören. Das Pfarrhaus, früher Heimat des Stadtpfarrers, wird nun zum organisatorischen Herz der neuen Gemeinschaft umfunktioniert. Das kostet Geld und Tatkraft. Beherzt haben die Verantwortlichen angepackt. Der rührige Kirchenverwalter Günter Füllenbach und der einfallsreiche Stadtpfarrer Herbert Gugler bilden dabei ein gutes Team.

Der „Kirchenumbau“ hat andernorts zu schmerzhaften Einschnitten geführt – ein Trauergottesdienst für mehrere Verstorbene zum Beispiel. Ein solcher Kelch ist an Aichach bislang vorübergegangen. Hier sind sogar Aufbruchstimmung und Zusammenwachsen zu spüren. Zu verdanken hat das die Pfarreiengemeinschaft auch ihren engagierten Ruhestandspfarrern. Sie helfen mit, die Folgen des „Kirchenumbaus“ abzumildern. Noch ist das möglich.

Themen Folgen