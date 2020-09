12:01 Uhr

Pilz-Glosse: Vom Glück des Findens

Im Wald ist in diesen Tagen besonders viel los: Für Pilzsammler ist es ein ertragreiches Schwammerljahr. Gut, wenn man sich auskennt.

Von Claudia Bammer

Wer regelmäßig im Wald unterwegs ist, dem begegnen in diesen Tagen und Wochen weit mehr Menschen als gewohnt. Sie streifen zwischen den Bäumen umher, den Blick stets nach unten, in der einen Hand mehr oder weniger gefüllte Körbchen oder andere Behälter, in der anderen ein kleines Messer: Pilzsammler. Wer schon genau weiß, wo jedes Jahr die Steinpilze sprießen, ist in diesem Jahr ein echter Glückspilz und macht besonders gute Beute. Manche fürchten gar, sie können ihre Funde nicht mehr tragen und fahren gleich mit dem Auto mittenrein in den Forst. Wohl dem, der sich auskennt mit den Schwammerln und Fette Henne oder Parasol einsammelt und den Spitzgebuckelten Raukopf wissend stehen lässt.

Pilzesuchen ist ansteckend

Weil Suchen ansteckend ist und die gefüllten Körbchen neidisch machen, halte natürlich auch ich Ausschau nach den besonderen Gewächsen, die weder Pflanze noch Tier sind. Und freu mich wie ein Schneekönig, wenn ich einen zu Füßen eines Baumes oder im Unterholz entdecke. Auch, wenn ich Pilzgerichte liebe: Das Suchen und Finden reicht mir. Mit nach Hause nehme ich keinen. Ich lasse alle stehen.

Zu prägend war das Pilzesammeln mit einer Freundin, die sich auskennt, vor vielen Jahren. Jeder Pilz, den ich stolz präsentierte – ob groß oder klein, dick- oder dünnstielig, mit oder ohne Lamellen – hatte bei ihr den gleichen Namen: „Denkannmanetessen.“

