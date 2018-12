17.12.2018

Pläne für Raiffeisengelände

Bauanträge wegen fehlender Unterlagen zurückgestellt

Um gleich vier Bauanträge zur Bebauung des ehemaligen Raiffeisengeländes in Schiltberg sollte es eigentlich in der jüngsten Gemeinderatssitzung gehen. Wegen noch fehlender Unterlagen wurden sie allerdings zurückgestellt.

Bereits im Mai 2017 hatte die Gemeinde eine Bauvoranfrage der Dachauer Firma Ettengruber für das knapp 2600 Quadratmeter große Areal an der Raiffeisenstraße auf dem Tisch. Das Unternehmen will dort ein Doppelhaus, ein Vierfamilienhaus, ein Bürogebäude sowie ein dreispänniges Reihenhaus bauen.

Im Ortsteil Metzenried soll in einem landwirtschaftlichen Gebäude eine Dachgeschosswohnung eingebaut werden. Der Gemeinderat billigte diese Nutzungsänderung. Ebenso bewilligt wurde eine Bauvoranfrage für zwei Einfamilienhäuser in der Weilachstraße in Gundertshausen.

Eine weitere Bauvoranfrage kam aus dem Ortsteil Rapperzell. In der Föhrenstraße soll demnach ein Doppelhaus entstehen. Der Bauherr hat zwei Varianten vorgelegt: einmal mit höhengleichen und einmal mit höhenversetzten Doppelhaushälften. Wegen der Hanglage des Grundstücks sprach sich der Gemeinderat einstimmig für die Variante mit höhenversetzten Häusern aus, und zwar mit mindestens 50 Zentimetern Höhenunterschied. Die Befürchtung im Gemeinderat war, dass bei höhengleichem Bau das tiefer gelegene Haus im Landschaftsbild zu wuchtig erscheint. (skw)

