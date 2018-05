vor 17 Min.

Platz nehmen, warten, mitfahren

An der Landkreisgrenze nach Dachau startet ein ganz besonderes Projekt für Menschen ohne Auto. Auch in Sielenbach gibt’s jetzt ein „Mitfahrbankerl“ für alle

Von Alice Lauria

Sielenbach/Wollomoos Zwischen Sielenbach und Wollomoos zieht sich die Landkreisgrenze. Sie grenzt das Wittelsbacher vom Dachauer Land ab. Ohnehin liegt Wollomoos, der kleine Ortsteil der Marktgemeinde Altomünster, eher ungünstig für alle, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Noch dazu endet hier das Gebiet des Münchener (MVV), und beginnt die Region des Augsburger Verkehrsverbundes (AVV). So verwundert es kaum, dass gerade hier eine besondere Idee Wirklichkeit geworden ist: das Mitfahrbankerl.

Marianne Kerle, Bäuerin aus Wollomoos, hatte von dem Konzept auf einem Vortrag im Aichacher Ortsteil Klingen erfahren und war begeistert. Wunderbar wäre das für alle Wollomooser ohne Auto und alle, die Fahrgemeinschaften bilden wollen um zu Stoßzeiten lange Autoschlangen zu verhindern und die Umwelt zu schonen, dachte sie sich. Seitdem bastelte Kerle mit einem sechsköpfigen Team an der Umsetzung. Mithelfer fand sie in Agnes Kranzberger, mittlerweile wohnhaft in Sielenbach, Irmgard Achter aus Altomünster, Julia Loschko, die aus Aichach stammt, aber seit kurzem in Wollomoos wohn, Martha Roth aus Wollomoos sowie Markus Hagl und Sabine Graf aus Thalhausen.

In Gemeinschaftsarbeit gestaltete sich das Projekt rasend schnell seit Januar. Und schon am Maifeiertag stand die Einweihung an. Jetzt gibt es Bankerl an sechs Standorten. Fünf davon liegen in der Marktgemeinde Altomünster, eines an der Sielenbacher Schule. Besonders ältere Menschen können von dieser Idee profitieren, ob es nur der Kirchenbesuch, ein Arztbesuch oder eine Erledigung auf der Bank ist – die Bankerl signalisieren vorbeifahrenden Autos, wo man hin möchte. Die Initiatoren gehen davon aus, dass viele von Bekannten mitgenommen werden, was ohnehin in einem so kleinen Radius zwischen den fünf Ortschaften recht viele sein dürften. Schließlich „kennt auf dem Land fast jeder jeden“, wie sie sagen.

Die Bänke selbst wurden zum Teil gespendet, zum Teil von den Schülern der siebten Klasse der Mittelschule Sielenbach unter Leitung ihrer Lehrerin Christiane Günther in mühevoller Handarbeit hergestellt. Hierbei unterstützte das Schulamt Aichach-Friedberg die Schule im Rahmen des Projektes „Praxis in der Mittelschule“ finanziell.

Generell stießen die Verantwortlichen auf enorm viel Unterstützung in den Gemeinden, wie sie betonten. Sowohl der Markt Altomünster zeigt sich von der Idee angetan als auch die Gemeinde Sielenbach. Bürgermeister Martin Echter freut sich über die Aktion und hofft, dass die Bankerl gut angenommen werden. Die Leiterin der Mittelschule Sielenbach Claudia Gadsch war auch von Anfang an von der Idee begeistert. Ihre Schüler fertigten gleich zwei Mitfahrbankerl an. Das zweite wurde nach Wollomoos gestiftet. Seitdem, so Marianne Kerle, „steht das schönste Bankerl von Wollomoos oben am Berg“. Die von den Schülern gefertigten Bänke sind nicht nur stabil und zweckmäßig, sondern auch äußerst dekorativ mit eingearbeiteten Mosaik Verzierungen. Am Dienstag war es endlich soweit. Mit einer Feier begann die Einweihung der Bänke in Wollomoos und es ging weiter nach Sielenbach. Hier segnete Pater Clemens das neue Bankerl. Die Sielenbacher Blaskapelle spielte, Bürgermeister Echter und Marianne Kerle hielten Reden. Das besondere Schmankerl dieses Einweihungstages war mit Sicherheit der „Oldiebus“ mit dem alle Feiernden den Nachmittag über die sieben Bankerl Stationen abfahren konnten.

Hier stehen die Bankerl Ein Bankerl gibt es in Sielenbach an der Schule sowie folgende in der Marktgemeinde Altomünster: in Thalhausen am Maibaum, in Wollomoos an der Trauerweide, an der Kirche und am Bushäuschen, in Pfaffenhofen am Wasserhäuschen und in Altomünster am Rathaus.

So funktioniert’s An den Bankerln gibt es Schilder mit gewünschten Zielen. Wer vom einen in den anderen Ort mitgenommen werden möchte, klappt das Schild mit dem gewünschten Ziel heraus. So wird es für die vorbeifahrenden Autofahrer sichtbar. Dann muss der Passagier nur noch warten, bis ein Auto hält. Außerdem ist ein Regelkasten an jedem Bankerl angebracht. Es enthält den Tipp für alle potenziellen Mitfahrer: Sie sollten nur bei Autofahrern einsteigen, bei denen sie ein gutes Gefühl haben.

Sie dürfen mitfahren Das Mindestalter der Nutzung ist 16 Jahre, alle Jüngeren sollen nur in Begleitung Erwachsener einsteigen. (lice)

