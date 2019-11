29.11.2019

Platzer führt „Stoppt Fluglärm“

Susanne Busch hat Amt bei Affinger Verein niedergelegt

Gerhard Platzer ist neuer Vorsitzender des Vereins „Stoppt Fluglärm“. Er tritt die Nachfolge von Susanne Busch an, die das Amt nach sieben Jahren das Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt hat.

Stellvertreterin Platzers ist Karin Mitterbaur, Schatzmeisterin Karin Karsten. Gleichzeitig wurde der Vereinssitz nach Affing verlegt.

Die hohe Lärmbelästigung durch Hubschrauberflüge war Grund für die Vereinsgründung im Jahr 2012. Jetzt richtet der Verein den Fokus seiner Ziele auf breitere Themen zum Umweltschutz aus. Das reicht vom „Aus“ für verbleiten Flugzeugsprit bis zum Verbot von reinen Spaßflügen. Übergeordnete Themen, wie die Besteuerung von Kerosin, die Verlagerung vom Flug- auf den Bahnverkehr und den sinnvollen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs will der Verein in Zusammenarbeit mit politischen Parteien und anderen Umweltorganisationen angehen. Durch konstruktive Kommunikation und positive Signale will der Verein das Bewusstsein zum Schutz der Umwelt stärken.

Ein Baum, als Symbol für die Verbesserung der Atemluft, steht als Vereinsspende bereits im Neubaugebiet von Affing-Mühlhausen. Der Verein ist offen für alle Bürger, die sich mit diesen Zielen identifizieren, wie die Verantwortlichen betonten. (bg)

Themen folgen