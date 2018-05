07:48 Uhr

Plötzlich ist in Aichach der Strom weg

Kabel bei Baggerarbeiten beschädigt. Rund 1000 Haushalte in Aichach und Ecknach betroffen

Plötzlich ging das Licht aus, Kassen und Telefon gingen nicht mehr und auch die Kühlung für die Arzneimittel funktionierte gestern ab 11.07 Uhr in der Wittelsbacher Apotheke in Aichach nicht mehr. Sie war ebenso wie etwa 1000 andere Geschäfte, Betriebe und Haushalte in Aichach und Ecknach am Montag von einem Stromausfall betroffen.

Ursache für den Stromausfall waren Baggerarbeiten im Aichacher Stadtteil Ecknach, bei dem ein Erd-Stromkabel beschädigt wurde. Das berichtet Maximilian Zängl, Pressesprecher des Netzbetreibers Bayernwerk, auf Anfrage. Nach dem Stromausfall hatte der mobile Einsatzservice von Bayernwerk zunächst auf die Suche gehen müssen, um die Störungsstelle zu lokalisieren.

Um 12.51 Uhr waren laut Zängl alle betroffenen Haushalte wieder über Schaltmaßnahmen mit Strom versorgt. „Der Schaden wird noch behoben“, sagte er.

Laut Zängl waren in Aichach die Bereiche rund um die Verteilerstationen an der Krankenhausstraße, an der Weißstraße, an der Freisinger Straße, beim Pfarrzentrum, am Tandlmarkt, am Landratsamt, am Altenheim, an der Münchener und an der Dachauer Straße sowie an der Station „Gleichrichter“ betroffen. In Ecknach war der Bereich zwischen der Drei-Linden-Straße und der Himmelreichstraße ohne Energieversorgung.

Ampeln fielen aus. Im Verwaltungsgebäude in Aichach ging während einer standesamtlichen Trauung lediglich kurz das Licht aus. Einige Geschäfte mit elektronischen Türen und Kassen dagegen waren knapp zwei Stunden lang lahmgelegt, zum Beispiel der Einkaufsmarkt Penny an der Freisinger Straße.

In der Wittelsbacher Apotheke am Tandlmarkt behalf sich Apothekerin Gabriele Fläxl für Nachfragen beim Großhändler mit ihrem Handy. Ihre Mitarbeiterinnen suchten mit Taschenlampen die Arzneimittel aus den Medikamentenschränken heraus. Trotz Stromausfall versuchten alle, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Kunden bekamen die Medikamente weiter ausgehändigt, nur in die Kasse konnten sie nicht gebucht werden. Das mussten die Mitarbeiterinnen später per Hand nachholen.

Ein Notstromaggregat, das Apotheker Georg Fläxl privat besitzt, machte zumindest ein aufwendiges Umlagern der Kühlware in einen externen Lagerraum unnötig. Nach knapp zwei Stunden kehrte Normalität ein. (drx, bac)

