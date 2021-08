1,9 Promille und ohne Führerschein: 23-Jähriger rammt Auto in Pöttmes

Auf dem Parkplatz eines Discounters in Pöttmes setzt sich ein 23-Jähriger betrunken in das Auto eines Bekannten. Es kommt zum Unfall - mit Konsequenzen.

Ein betrunkener 23-Jähriger hat am späten Mittwochabend in der Schrobenhausener Straße in Pöttmes einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann Teil einer Gruppe mit acht Personen zwischen 18 und 23 Jahren, die sich dort auf dem Parkplatz eines Discounters traf. Nachdem er verschiedene alkoholische Getränke zu sich genommen hatte, setzte sich der Mann gegen 22.25 Uhr in das Fahrzeug eines Bekannten - ohne dessen Erlaubnis. Da der Schlüssel steckte, konnte er den Motor dennoch starten.

Autounfall auf Parkplatz in Pöttmes: 23-Jähriger rammt betrunken BMW

Der 23-Jährige, der nach Polizeiangaben keine Fahrerlaubnis hatte, setzte den Wagen mehrere Meter zurück und rammte so das Heck eines geparkten BMW. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Laut Polizei stand der Mann mit 1,9 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss. Er musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. (kmax)