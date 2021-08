Pöttmes/Ahrweiler

"Das schüttelt einen schon": Pöttmeser BRK-Mitglieder helfen Flutopfern

Markus Werno (links) und Harald Ledabyll (rechts) vom Bayerischen Roten Kreuz BRK in Pöttmes sind seit einer Woche in Ahrweiler im Einsatz.

Plus Zwei Mitglieder der BRK-Bereitschaft Pöttmes sind bis zu diesem Wochenende im Katastrophengebiet in Ahrweiler im Einsatz. Was sie dort erleben, bewegt sie zutiefst.

Von Nicole Simüller

Die Abende von Markus Werno und Harald Ledabyll enden derzeit spät: Um 15 Uhr beginnt ihre Schicht, erst gegen Mitternacht ist Feierabend. Die beiden Helfer des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Pöttmes sind derzeit im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr-Ahrweiler im Einsatz, wo die Flutkatastrophe eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat. Dort arbeiten sie in einem Versorgungszentrum, das täglich Tausende Anwohner und Helfer verpflegt. An diesem Wochenende kehren sie zurück. Im Gespräch mit unserer Redaktion schildert Werno, was er und sein Kollege in den vergangenen Tagen erlebt haben.

