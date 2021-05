Pöttmes

Angespannte Finanzlage: Pöttmes erhöht Steuern und Kitagebühren

Plus Die finanzielle Lage des Marktes Pöttmes ist angespannt. Er erhöht die Grund- und Gewerbesteuern. Der Bürgermeister hält den Haushalt für nicht gesetzeskonform.

Von Nicole Simüller

In unterkühlter Atmosphäre ging am Donnerstag die Haushaltssitzung im Pöttmeser Marktgemeinderat über die Bühne - im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Zum einen herrschten in der Corona-bedingt dauergelüfteten Schulturnhalle zugig-zapfige Temperaturen. Zum anderen wurde mit dem Haushalt niemand so wirklich warm. Denn die Ratsmitglieder beschlossen mit ihm mehrheitlich eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern sowie der Kitagebühren - und das in einer Zeit, in der die Corona-Pandemie nicht nur der Gemeinde, sondern auch ihren Bürgern finanziell arg zusetzt.

