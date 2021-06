Ausweichmanöver: Mit Leichtfahrzeug gegen historisches Tor in Pöttmes

17-Jähriger muss am frühen Sonntagmorgen einem Auto in der Kurve ausweichen und landet im Torbogen. Am Leicht-Kfz entsteht Totalschaden. Der Verursacher flüchtet.

Ein Jugendlicher ist am frühen Sonntagmorgen mit seinem Leichtfahrzeug gegen den Torbogen am Pöttmeser Marktplatz gefahren. Der 17-Jährige beging laut Polizeibericht keinen Fahrfehler. Er musste in einer Kurve einem auf seiner Straßenseite entgegenkommenden Auto ausweichen. Das Leichtfahrzeug hat einen Totalschaden. Nach Polizeiangaben flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um den jungen Mann oder den Schaden zu kümmern.

Leichtfahrzeuge dürfen bis zu 45 Stundenkilometer schnell fahren

Der 17-Jährige war gegen 1:35 Uhr mit seinem vierrädrigen Leicht-Kfz (zugelassen bis 45 Stundenkilometer) auf der Schrobenhausener Straße in Richtung Ortsmitte Pöttmes unterwegs. Vor der Einfahrt in den Marktplatz wollte er nach links in Richtung Inchenhofen auf die Aichacher Straße einbiegen und der Vorfahrtsstraße in Richtung Süden folgen.

Als ihm dort auf seiner Fahrspur ein dunkler Wagen entgegen kam, wich der Lenker des Leichtfahrzeugs in Richtung Marktplatz aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und prallte dort gegen den Torbogen. Der Lenker des entgegenkommenden Autos entfernte sich in unbekannter Richtung von der Unfallstelle, so die Polizei.

Schaden am Torbogen ist noch unbekannt

Am Leicht-Kfz entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5000 Euro. Der am Torbogen entstandene Sachschaden kann von der Polizei noch nicht abgeschätzt werden. Wer Hinweise zum Unfall geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 melden.

