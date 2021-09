Autofahrer ist in Pöttmes mit 1,3 Promille unterwegs

Die Polizei stoppt samstagnachts einen Autofahrer in Pöttmes bei einer Verkehrskontrolle. Den 25-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

Einen 25-jährigen Autofahrer, der mit 1,3 Promille alkoholisiert war, hat die Polizei am Samstag gegen 0.25 Uhr in Pöttmes gestoppt. Die Streife der Polizei hielt den Autofahrer in der Von-Gumppenberg-Straße zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Hierbei wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, berichtet die Polizei.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,3 Promille. Der Mann musste zur Blutentnahme. Der Führerschein des 25-Jährigen wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, so die Polizei. (bac)