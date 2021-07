Badeinsel am Mandlachsee bei Handzell darf endgültig bleiben

Plus Im Pöttmeser Marktgemeinderat ging es um die Sicherheit am Mandlachsee. Dort darf die beliebte Badeinsel bleiben. Auch der Grunderwerb durch die Gemeinde war ein Thema.

Die Badeinsel am Mandlachsee nahe dem Pöttmeser Ortsteil Handzell bleibt. Ein Fachmann für Sicherheitstechnik, der auch die Kinderspielplätze im Gemeindegebiet begutachtet, hat den See als sicher eingestuft. Das teilte Bürgermeister Mirko Ketz im Gemeinderat mit. Seit einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) von 2017 zur Beweislastumkehr bei Badeunfällen empfiehlt der Bayerische Gemeindetag den Kommunen, für Badeseen Sicherheitskonzepte zu erstellen. Für den Mandlachsee wird nun Ketz zufolge ein Kontrollplan erarbeitet. Die Wasserwacht werde die Badeinsel bei ihren jährlichen Tauchübungen kontrollieren. Außerdem werden Piktogramme aufgestellt, die bildlich auf Gefahren-, Rettungsstellen und Verhaltensregeln hinweisen.