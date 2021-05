Pöttmes

vor 19 Min.

Bei Pöttmes könnte der erste Bestattungswald der Region entstehen

In den Wäldern westlich von Pöttmes könnte ein Bestattungswald entstehen. Dafür würden Marktgemeinde, Gumppenberg'sche Güterinspektion und die Firma Friedwald zusammenarbeiten.

Von Nicole Simüller

In den Wäldern westlich von Pöttmes könnten bald Menschen ihre letzte Ruhestätte finden. Im Pöttmeser Marktgemeinderat gab es für die Pläne einhellige Zustimmung. Franziskus Freiherr von Gumppenberg sowie ein Vertreter der Firma Friedwald stellten sie im Gremium vor. Dabei erläuterten sie auch, wie Baumgräber aussehen und was die wichtigsten Unterschiede zu Friedhöfen sind.

