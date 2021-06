Pöttmes

vor 18 Min.

Betroffenheit nach Hochwasser im Markt Pöttmes: "Das war wie ein Fluss"

Auch der Zustellstützpunkt der Post in Pöttmes wurde zweimal überschwemmt. Mehrere Kollegen packten bei den Aufräumarbeiten mit an.

Plus Nach dem Hochwasser im Markt Pöttmes geht es an die Beseitigung der Schäden. Manche Betroffene haben das Erlebte gut verkraftet, anderen macht es noch immer zu schaffen.

Von Nicole Simüller

Nie hätte Helmut Krammer senior geglaubt, dass ihm das passiert. Dass es so stark regnet, dass über die Von-Gumppenberg-Straße in Pöttmes das Wasser herunterschießt und bei ihm alles überflutet. Und schon gar nicht, dass es drei Tage darauf noch schlimmer kommt, das Wasser in den Zustellstützpunkt der Post läuft und auf dem Parkplatz bis zu 40 Zentimeter hoch der Schlamm steht. "Ich war fix und fertig", sagt der 76-jährige Eigentümer des Post-Gebäudes. Auch weitere Privatpersonen und Unternehmen im Markt Pöttmes waren von den Überschwemmungen der vergangenen Woche betroffen. Manche sogar zweimal.

Themen folgen