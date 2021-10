Pöttmes

vor 34 Min.

Corona: Geräte aus Pöttmes sollen für reine Luft in Innenräumen sorgen

Plus Ein junges Unternehmen aus Pöttmes will mit Lüftungsanlagen für frische Luft, unter anderem in Klassenzimmern, sorgen. Corona treibt das Thema an.

Von Johann Eibl

Frische Luft für Innenräume - und nach Möglichkeit alles in einem Würfel. Das ist die Firmenphilosophie von Smart Cube 360, einem jungen Unternehmen, das seit Anfang dieses Jahres besteht und in der Nähe der Kirche in Pöttmes am Erdweg angesiedelt ist. Smart Cube bedeutet auf Deutsch übersetzt "cleverer Würfel". In ihm ist moderne Gebäudetechnik enthalten: Beim Air Cube geht es um frische Luft für Klassenzimmer, Bürogebäude, Konferenzräume und Hörsäle; der Heat Cube bietet Wärme für Häuser und Wohnungen.

