Die Luftreiniger sind da: Übergabe an Pöttmeser Schule

Die Marktgemeinde Pöttmes hat Luftreinigungsgeräte an die Pöttmeser Grund- und Mittelschule übergeben. Bald sind auch die Kitas dran.

Pünktlich vor dem Schulstart sind an der Pöttmeser Grund- und Mittelschule die bestellten Luftreinigungsgeräte eingetroffen. Sie sollen einen wichtigen Baustein im Gesamthygienekonzept bilden. Die Marktgemeinde übergab sie einer Mitteilung zufolge an Rektorin Ursula Werner.

In der letzten Sitzung vor den Sommerferien hatte der Marktgemeinderat die Anschaffung der Geräte für die Schule sowie für die Kindertageseinrichtungen beschlossen. Die Ratsmitglieder entschieden sich für Plasmatechnik, die durch die Verbreitung von ionisierter Luft im Raum die Keimbelastung erheblich reduzieren soll. Um keine Zeit zu verlieren, ermächtigten sie Bürgermeister Mirko Ketz, nach der Einholung mehrerer Angebote, den Auftrag selbst zu vergeben.

Markt Pöttmes kauft 25 Luftreiniger für 54.000 Euro

Insgesamt beschaffte der Markt Pöttmes 25 Geräte für einen Gesamtpreis von rund 54.000 Euro. In der Gemeinderatssitzung Ende Juli hatte die Verwaltung die Gesamtkosten auf 115.000 Euro geschätzt.

Die Firma ProActiveAir GmbH aus Herrenberg hatte der Mitteilung der Gemeinde zufolge die Ausschreibung mit ihrem Gerät iO+ gewonnen. Es sei so konzipiert, dass ein Gerät pro Raum ausreiche. Die Anschaffung werde mit 50 Prozent vom Freistaat gefördert. Die Auslieferung an die Kitas erfolgt laut Bauamtsleiter Peter Fesenmeir in den kommenden Tagen. (AZ)